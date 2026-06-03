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Oyo का बड़ा धमाका! आ रहा है ₹6,650 करोड़ का IPO, सेबी ने दी हरी झंडी

हैदराबाद: वैश्विक ट्रैवल टेक कंपनी ओयो (Oyo) की पैरेंट कंपनी प्रिज्म को बाजार नियामक सेबी से अपना आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है. कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए ₹6,650 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, इस आईपीओ के बाद कंपनी का कुल मूल्यांकन 7 से 8 अरब डॉलर (लगभग 58,000 से 66,000 करोड़ रुपये) होने की उम्मीद है.

दिसंबर में दाखिल किए थे गुप्त दस्तावेज

प्रिज्म ने दिसंबर 2025 में सेबी के पास 'कॉन्फिडेंशियल' रूट के जरिए आईपीओ के शुरुआती दस्तावेज जमा किए थे. इस नियम के तहत कंपनियां सार्वजनिक किए बिना सेबी से शुरुआती फीडबैक ले सकती हैं. इससे पहले 20 दिसंबर 2025 को हुई असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों ने नए शेयर जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

जुलाई में अगला बड़ा कदम

सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद कंपनी अब बाजार के हालातों का जायजा ले रही है. माना जा रहा है कि जुलाई 2026 के शुरुआती हफ्ते में कंपनी सार्वजनिक रूप से अपना अपडेटेड ड्राफ्ट (UDRHP-1) पेश करेगी. इसके बाद आम जनता और निवेशकों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 21 दिनों का समय मिलेगा.

धार्मिक पर्यटन और नए ब्रांड्स पर फोकस

प्रिज्म भारत के साथ-साथ अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी का पूरा ध्यान अब खुद के द्वारा संचालित होटलों और प्रीमियम ब्रांड्स जैसे 'संडे होटल्स' और 'पैलेट होटल्स' पर है. भारत में बढ़ते आध्यात्मिक पर्यटन को देखते हुए कंपनी ने धार्मिक स्थलों पर अपने होटलों की संख्या बढ़ाई है. इसके अलावा, यूरोप के मशहूर ब्रांड 'डैनसेंटर' के जरिए गोवा में विला किराए पर देकर कंपनी ने भारतीय वेकेशन होम मार्केट में भी कदम रख दिया है.