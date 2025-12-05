ETV Bharat / business

सिर्फ 3 महीनों में 17 लाख से अधिक चांदी के गहनों में HUID हॉलमार्किंग

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: चांदी के किसी भी हॉलमार्केड आभूषण के लिए हॉलमार्किंग यूनिक आईडेंटिफिकेशन (HUID) अनिवार्य किए जाने के पहले तीन महीनों में ही 17 लाख से अधिक चांदी के गहनों में हॉलमार्किंग की जा चुकी है. हालांकि चांदी हॉलमार्किंग योजना अभी भी स्वैच्छिक है, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने हॉलमार्केड चांदी के किसी भी आभूषण पर HUID अंकित करना अनिवार्य कर दिया है.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रद्युम्न जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “HUID चांदी के गहनों में शुद्धता सुनिश्चित करने और नकली हॉलमार्किंग रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. HUID अनिवार्य होने से प्रत्येक हॉलमार्केड गहने में छह अंकों का यूनिक पहचान कोड अंकित होता है, जो डिजिटल ट्रेसबिलिटी और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाता है. अब तक 17.35 लाख से अधिक गहनों में HUID हॉलमार्क किया जा चुका है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता भरोसा बढ़ा है.”

मंत्रालय के अनुसार, हॉलमार्क किए गए गहनों में लगभग 90 प्रतिशत की शुद्धता ग्रेड 925 और 800 की है. क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण भारत हॉलमार्किंग में सबसे आगे है, इसके बाद पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र हैं. सबसे अधिक हॉलमार्किंग पायल/anklets में हुई है, जो मुख्य रूप से 800 ग्रेड की होती हैं. इसके बाद सिल्वर दीये आते हैं, जो 800 और 925 ग्रेड के होते हैं.

HUID क्या है: HUID एक छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, जो प्रत्येक हॉलमार्केड चांदी के आभूषण पर लेज़र से अंकित होता है. इसके अलावा BIS स्टैंडर्ड मार्क, शब्द SILVER और शुद्धता ग्रेड भी अंकित रहती है. यह प्रणाली प्रत्येक गहने की डिजिटल ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करती है.