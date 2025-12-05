ETV Bharat / business

सिर्फ 3 महीनों में 17 लाख से अधिक चांदी के गहनों में HUID हॉलमार्किंग

सिर्फ तीन महीनों में 17 लाख से अधिक चांदी के गहनों में HUID हॉलमार्किंग, शुद्धता सुनिश्चित, डिजिटल ट्रेसबिलिटी और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाई गई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: चांदी के किसी भी हॉलमार्केड आभूषण के लिए हॉलमार्किंग यूनिक आईडेंटिफिकेशन (HUID) अनिवार्य किए जाने के पहले तीन महीनों में ही 17 लाख से अधिक चांदी के गहनों में हॉलमार्किंग की जा चुकी है. हालांकि चांदी हॉलमार्किंग योजना अभी भी स्वैच्छिक है, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने हॉलमार्केड चांदी के किसी भी आभूषण पर HUID अंकित करना अनिवार्य कर दिया है.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रद्युम्न जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “HUID चांदी के गहनों में शुद्धता सुनिश्चित करने और नकली हॉलमार्किंग रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. HUID अनिवार्य होने से प्रत्येक हॉलमार्केड गहने में छह अंकों का यूनिक पहचान कोड अंकित होता है, जो डिजिटल ट्रेसबिलिटी और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाता है. अब तक 17.35 लाख से अधिक गहनों में HUID हॉलमार्क किया जा चुका है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता भरोसा बढ़ा है.”

मंत्रालय के अनुसार, हॉलमार्क किए गए गहनों में लगभग 90 प्रतिशत की शुद्धता ग्रेड 925 और 800 की है. क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण भारत हॉलमार्किंग में सबसे आगे है, इसके बाद पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र हैं. सबसे अधिक हॉलमार्किंग पायल/anklets में हुई है, जो मुख्य रूप से 800 ग्रेड की होती हैं. इसके बाद सिल्वर दीये आते हैं, जो 800 और 925 ग्रेड के होते हैं.

HUID क्या है: HUID एक छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, जो प्रत्येक हॉलमार्केड चांदी के आभूषण पर लेज़र से अंकित होता है. इसके अलावा BIS स्टैंडर्ड मार्क, शब्द SILVER और शुद्धता ग्रेड भी अंकित रहती है. यह प्रणाली प्रत्येक गहने की डिजिटल ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करती है.

जांच कैसे करें: उपभोक्ता BIS CARE मोबाइल ऐप पर HUID दर्ज करके तुरंत किसी भी हॉलमार्केड चांदी के गहने की प्रमाणिकता जांच सकते हैं. ऐप पर आभूषण की शुद्धता, प्रकार, हॉलमार्किंग केंद्र और जौहरी का विवरण उपलब्ध होता है.

महत्व और उद्देश्य: HUID की शुरुआत सोने और चांदी के गहनों में पारदर्शिता बढ़ाने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और नकली हॉलमार्किंग रोकने के लिए की गई है. इससे गहनों की शुद्धता पर भरोसा बढ़ता है और जौहरी व्यापार में पारदर्शिता आती है.

BIS ने पूरे देश में HUID हॉलमार्किंग को लेकर जागरूकता अभियान और जौहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, ताकि उपभोक्ताओं और विक्रेताओं में विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

यह भी पढ़ें- RBI MPC Meeting: RBI ने रेपो रेट घटाकर 5.25% किया

TAGGED:

SILVER JEWELLERY
HUID INTRODUCTION
HUID क्या है
हॉलमार्केड आभूषण
SILVER HALLMARKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.