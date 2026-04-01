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ओरेकल ने भारत में 12,000 कर्मचारियों को निकाला, अगले महीने एक और बड़ी छंटनी की आशंका

नई दिल्ली: अमेरिकी आईटी दिग्गज ओरेकल ने भारत में अपने कार्यबल पर बड़ी कटौती करते हुए लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी आने वाले एक महीने के भीतर छंटनी का दूसरा दौर शुरू कर सकती है. वैश्विक स्तर पर, ओरेकल ने अब तक लगभग 30,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो कंपनी के कुल स्टाफ का एक बड़ा हिस्सा है.

ऑपरेशनल बदलाव का दिया हवाला

कंपनी द्वारा प्रभावित कर्मचारियों को भेजे गए आधिकारिक ईमेल में इस छंटनी का कारण 'संगठनात्मक बदलाव' और 'ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करना' बताया गया है. ईमेल में स्पष्ट किया गया कि इन बदलावों के कारण कई मौजूदा पद अब कंपनी के लिए अनावश्यक हो गए हैं. भारत में ओरेकल के पास लगभग 30,000 कर्मचारियों का आधार था, जिसका अर्थ है कि इस फैसले से भारत स्थित एक-तिहाई वर्कफोर्स प्रभावित हुई है.

सेवरेंस पैकेज और शर्तें

ओरेकल ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए सेवरेंस पैकेज की घोषणा की है, लेकिन यह कुछ शर्तों के अधीन है. पैकेज के तहत, प्रत्येक साल की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन, एक महीने का नोटिस पीरियड पे, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी शामिल है. इसके अलावा, कंपनी ने दो महीने के वेतन का अतिरिक्त 'टॉप-अप' भी ऑफर किया है. हालांकि, यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो स्वेच्छा से और शांतिपूर्ण ढंग से इस्तीफा देने के लिए सहमत होंगे.