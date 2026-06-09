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RBI का बड़ा फैसला: NRIs के लिए शुरू की स्पेशल डॉलर स्वैप स्कीम, रुपये को मिलेगी भारी मजबूती

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा (डॉलर) को भारत लाने और भारतीय रुपये को मजबूत बनाने के लिए एक नया फैसला किया है. रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए एक खास 'यूएस डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा' शुरू की है. यह सुविधा प्रवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा बैंकों में जमा किए जाने वाले नए 'फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट' यानी FCNR(B) डिपॉजिट पर मिलेगी. इसका सीधा मकसद देश में डॉलर के भंडार को बढ़ाना है.

यह योजना कैसे काम करेगी?

'स्वैप' का मतलब होता है आपस में अदला-बदली करना. इस योजना के तहत, जब कोई एनआरआई भारतीय बैंक में विदेशी मुद्रा जमा करेगा, तो बैंक उस पैसे को डॉलर में बदलकर रिजर्व बैंक (RBI) को दे देगा.

इसके साथ ही बैंक और आरबीआई के बीच एक समझौता होगा. इस समझौते के तहत, योजना का समय पूरा होने पर आरबीआई उसी पुरानी विनिमय दर पर बैंकों को डॉलर वापस लौटा देगा. इससे बैंकों को बाजार में डॉलर के उतार-चढ़ाव से कोई नुकसान नहीं होगा.

इस योजना के मुख्य नियम इस प्रकार हैं