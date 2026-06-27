OpenAI ने भारत में पहली बार की बड़ी नियुक्ति, उबर के प्रभजीत सिंह संभालेंगे देश में कंपनी की कमान
उबर इंडिया के प्रमुख प्रभजीत सिंह सितंबर से OpenAI के पहले भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, जो देश में AI और बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाएंगे.
Published : June 27, 2026 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति के बीच टेक जगत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. 'ChatGPT' बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी OpenAI ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने उबर इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह को भारत में अपना पहला मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है. प्रभजीत सिंह ने शुक्रवार को उबर से इस्तीफा दे दिया है, जहां उन्होंने 11 साल का लंबा और सफल सफर तय किया.
OpenAI द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रभजीत सिंह इसी साल सितंबर महीने से औपचारिक रूप से कंपनी में शामिल होंगे. वह भारत में OpenAI के सर्वोच्च अधिकारी होंगे और सीधे कंपनी के एशिया-पैसिफिक (APAC) प्रमुख किरन मणी को रिपोर्ट करेंगे. प्रभजीत के कंधों पर भारत में OpenAI के पूरे बिजनेस ऑपरेशन्स, कंज्यूमर ग्रोथ, कंपनियों में AI का इस्तेमाल बढ़ाने, सरकारी नियमों के प्रबंधन और रणनीतिक सार्वजनिक-निजी साझेदारियों की पूरी जिम्मेदारी होगी.
OpenAI के लिए क्यों महत्वपूर्ण है भारत?
अमेरिका के बाद भारत OpenAI के लिए दुनिया का सबसे बड़ा यूजर मार्केट बन चुका है. भारत में करोड़ों लोग दैनिक जीवन, शिक्षा और कोडिंग के लिए ChatGPT का उपयोग कर रहे हैं. प्रभजीत सिंह आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम अहमदाबाद के छात्र रह चुके हैं. उन्हें भारतीय उपभोक्ताओं और कॉर्पोरेट जगत की गहरी समझ है. उनकी नियुक्ति से OpenAI भारत में अपने कमर्शियल ऑपरेशन्स और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है.
उबर ने जताया आभार
प्रभजीत सिंह के इस्तीफे पर उबर के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हमारे लिए वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है और यह इनोवेशन का मुख्य केंद्र बना रहेगा. कंपनी ने प्रभजीत को उनके एक दशक लंबे नेतृत्व और शानदार योगदान के लिए धन्यवाद दिया. उबर ने यह भी स्पष्ट किया कि नेतृत्व में इस बदलाव के बावजूद कंपनी भारत में अपने विस्तार और मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी. प्रभजीत के कार्यकाल में ही उबर ने भारत के मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी कैब, ऑटो और बाइक सेवाओं का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया था.
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