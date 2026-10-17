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2027 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगी दुनिया में तेल की मांग, भारत करेगा ग्लोबल मार्केट को लीड: रिपोर्ट

नई दिल्ली: ग्लोबल एनर्जी मार्केट से भारत के लिए बड़ी खबर आ रही है. कच्चा तेल निर्यात करने वाले देशों के बड़े संगठन ओपेक (OPEC) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2027 में पूरी दुनिया में तेल की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है. सबसे खास बात यह है कि इस रिकॉर्ड बढ़त को आगे बढ़ाने में भारत सबसे आगे रहेगा.

2027 में हर दिन होगी 10.82 करोड़ बैरल तेल की खपत ओपेक ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक में एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2027 में दुनिया भर में कच्चे तेल की कुल मांग 108.2 मिलियन बैरल प्रति दिन (mb/d) तक पहुंच जाएगी.

ओपेक ने साफ कहा है कि इस पूरी बढ़त का नेतृत्व भारत और अन्य एशियाई देश करेंगे, जबकि चीन और मिडिल ईस्ट का भी इसमें बड़ा योगदान होगा.

अगर तुलना करें, तो साल 2026 में यह मांग करीब 105.8 mb/d रहने का अनुमान है. यानी सिर्फ एक साल के भीतर दुनिया भर में तेल की जरूरत 24 लाख बैरल प्रति दिन बढ़ जाएगी.

अमीर देशों में घटेगी, विकासशील देशों में बढ़ेगी खपत

इस रिपोर्ट में एक बड़ा अंतर भी सामने आया है. साल 2026 में जहां यूरोप और अमेरिका जैसे अमीर देशों (OECD) में तेल की मांग में 1.1 लाख बैरल प्रति दिन की गिरावट देखी जा रही है, वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में यह मांग 5 लाख बैरल प्रति दिन की रफ्तार से बढ़ रही है. हालांकि, 2027 में अमीर देशों में भी मामूली सुधार की उम्मीद है.

बढ़ेगा भारी निवेश, नई खोज पर खर्च होंगे अरबों डॉलर

भविष्य में तेल की इस भारी मांग को पूरा करने के लिए बड़ी कंपनियों ने कमर कस ली है. तेल और गैस की खोज के लिए होने वाला खर्च साल 2027 में 6% बढ़कर करीब 651 अरब डॉलर (लगभग 54 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है. ओपेक का मानना है कि तेल की कमी से बचने के लिए बाजार में लगातार नया निवेश जरूरी है.

वहीं अगर सप्लाई की बात करें तो कतर, ब्राजील, कनाडा और अर्जेंटीना जैसे देश 2027 में तेल के उत्पादन को बढ़ाने में सबसे आगे रहेंगे.

भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ है मुख्य वजह

पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी 2027 में 3.2% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी. इसमें सबसे चमकता सितारा भारत है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 में 6.6% और 2027 में 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है. भारत की इसी तेज तरक्की की वजह से देश में फैक्ट्रियां, गाड़ियां और कारोबार बढ़ रहे हैं, जिससे देश की एनर्जी डिमांड लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है.

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