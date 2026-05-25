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ONGC ने मिलाया इस विदेशी दिग्गज से हाथ, अब समुद्र से निकलेगा 24% ज्यादा तेल

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल अन्वेषण कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अपने परिपक्व पश्चिमी अपतटीय (Western Offshore) तेल और गैस क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन की ऊर्जा दिग्गज बीपी पीएलसी (BP Plc) की भारतीय इकाई, 'बीपी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड' को अपना तकनीकी सेवा प्रदाता (TSP) चुना है. कंपनी के इस कदम का मुख्य उद्देश्य मुंबई अपतटीय बेसिन में स्थित पुराने और गिरते उत्पादन वाले तेल क्षेत्रों में नई जान फूंकना है.

यह निर्णय एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद लिया गया है, जिसके तहत वैश्विक तेल कंपनियों को इन पुराने तेल क्षेत्रों से हाइड्रोकार्बन की रिकवरी में सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था. इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, बीपी (BP) एक तकनीकी सेवा प्रदाता के रूप में इन क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी. इसके साथ ही, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए जलाशयों, कुओं और उत्पादन सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देगी.

10 वर्षों में उत्पादन में 24% बढ़ोतरी का अनुमान

इस नई साझेदारी के तहत मुंबई हाई क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए ओएनजीसी का बीपी एक्सप्लोरेशन अल्फा लिमिटेड के साथ पहले से ही एक अलग समझौता चल रहा है. इस नए पश्चिमी अपतटीय क्लस्टर के लिए, बीपी ने 10 साल की अनुबंध अवधि में भारी उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया है. कंपनी के मुताबिक, बेसलाइन स्तरों की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 10.8 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगभग 31.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, तेल और तेल समकक्ष गैस (O+OEG) के उत्पादन में लगभग 24 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी का अनुमान है.