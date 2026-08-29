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पश्चिम बंगाल के कुएं से निकलने लगा बेहतरीन कच्चा तेल, ट्रकों के जरिए हल्दिया भेजी गई पहली कमर्शियल खेप

नई दिल्ली: देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए पश्चिम बंगाल से एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी की खबर सामने आई है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार, 29 अगस्त 2026 को घोषणा की कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने बंगाल बेसिन के अशोकनगर में अपनी पहली व्यावसायिक हाइड्रोकार्बन खोज को उत्पादन के अंतिम चरण में पहुंचा दिया है. इसके साथ ही, इस क्षेत्र से कच्चे तेल की पहली खेप को हल्दिया रिफाइनरी भेजने का काम भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है.

वैश्विक तनाव के बीच भारत के लिए राहत

यह वैश्विक और रणनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है. वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति और ऊर्जा बाजारों पर अनिश्चितता का संकट मंडरा रहा है. ऐसे संवेदनशील समय में घरेलू स्तर पर तेल उत्पादन का यह विस्तार भारत के लिए सकारात्मक संकेत है, जो देश को कच्चे तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा.

सिर्फ तीन महीने में मिली बड़ी सफलता

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, अशोकनगर फील्ड में विकास कुएं 'AS-1Z' की खुदाई इसी वर्ष 30 मई 2026 को शुरू की गई थी. ओएनजीसी के इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने तीन महीने से भी कम समय के भीतर इस कुएं से हल्के और उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल (Light and High-Quality Crude Oil) का सफल और निरंतर प्रवाह स्थापित करने में असाधारण सफलता हासिल की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह जानकारी साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि लंबे समय की खोज और विकास गतिविधियों के बाद अब यह परियोजना वास्तविक उत्पादन की ओर बढ़ चुकी है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी.