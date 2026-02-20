ओमनीटेक इंजीनियरिंग का ₹583 करोड़ का IPO 25 फरवरी को खुलेगा; चेक करें प्राइस बैंड और जरूरी तारीखें
ओमनीटेक इंजीनियरिंग ने स्पष्ट किया है कि ₹583 करोड़ के इस निर्गम का उपयोग कर्ज चुकाने और नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लगाने में होगा.
नई दिल्ली: इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओमनीटेक इंजीनियरिंग ने शेयर बाजार में कदम रखने की पूरी तैयारी कर ली है. कंपनी ने अपने ₹583 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए मूल्य दायरा (Price Band) ₹216 से ₹227 प्रति शेयर तय किया है. गुजरात स्थित यह कंपनी इस आईपीओ के जरिए अपनी विस्तार योजनाओं को गति देना चाहती है.
आईपीओ की समयसीमा और निवेश का अवसर
कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह आईपीओ निवेश के लिए 25 फरवरी को खुलेगा और 27 फरवरी को बंद होगा. वहीं, बड़े यानी एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया एक दिन पहले, 24 फरवरी को शुरू हो जाएगी. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 5 मार्च को NSE India और BSE India पर होने की प्रबल संभावना है.
यह आईपीओ कुल ₹583 करोड़ का है, जिसमें दो हिस्से शामिल हैं,
फ्रेश इश्यू: कंपनी ₹418 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी. इस हिस्से से प्राप्त धनराशि सीधे कंपनी के खाते में जाएगी.
ऑफर फॉर सेल (OFS): कंपनी के प्रवर्तक (Promoter) उदयकुमार अरुणकुमार पारेख ₹165 करोड़ मूल्य के शेयरों की बिक्री करेंगे.
रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा एक लॉट यानी 66 शेयर तय की गई है. ऊपरी प्राइस बैंड (₹227) के आधार पर, एक लॉट के लिए निवेशकों को कम से कम ₹14,982 खर्च करने होंगे.
फंड का रणनीतिक इस्तेमाल
ओमनीटेक इंजीनियरिंग ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ से जुटाए गए धन का उपयोग मुख्य रूप से कंपनी के ऊपर बकाया कर्ज को चुकाने और पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, कंपनी गुजरात के राजकोट में दो नई विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा.
कंपनी का प्रोफाइल
राजकोट स्थित ओमनीटेक इंजीनियरिंग उच्च-गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग घटकों के निर्माण के लिए जानी जाती है. कंपनी के उत्पादों की मांग घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है. निर्यात पर मजबूत पकड़ और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण बाजार विशेषज्ञ इस इश्यू को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं.
निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले SEBI की वेबसाइट पर उपलब्ध Red Herring Prospectus (RHP) का अध्ययन अवश्य करें.
