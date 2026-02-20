ETV Bharat / business

ओमनीटेक इंजीनियरिंग का ₹583 करोड़ का IPO 25 फरवरी को खुलेगा; चेक करें प्राइस बैंड और जरूरी तारीखें

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओमनीटेक इंजीनियरिंग ने शेयर बाजार में कदम रखने की पूरी तैयारी कर ली है. कंपनी ने अपने ₹583 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए मूल्य दायरा (Price Band) ₹216 से ₹227 प्रति शेयर तय किया है. गुजरात स्थित यह कंपनी इस आईपीओ के जरिए अपनी विस्तार योजनाओं को गति देना चाहती है. आईपीओ की समयसीमा और निवेश का अवसर

कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह आईपीओ निवेश के लिए 25 फरवरी को खुलेगा और 27 फरवरी को बंद होगा. वहीं, बड़े यानी एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया एक दिन पहले, 24 फरवरी को शुरू हो जाएगी. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 5 मार्च को NSE India और BSE India पर होने की प्रबल संभावना है. यह आईपीओ कुल ₹583 करोड़ का है, जिसमें दो हिस्से शामिल हैं, फ्रेश इश्यू: कंपनी ₹418 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी. इस हिस्से से प्राप्त धनराशि सीधे कंपनी के खाते में जाएगी. ऑफर फॉर सेल (OFS): कंपनी के प्रवर्तक (Promoter) उदयकुमार अरुणकुमार पारेख ₹165 करोड़ मूल्य के शेयरों की बिक्री करेंगे.