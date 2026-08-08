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E20 पेट्रोल में मिलावट के दावे झूठे, देशव्यापी जांच में ईंधन मानकों पर खरा उतरा: ओएमसी

रिफाइनरी की रिपोर्ट: देश भर की रिफाइनरियों से लिए गए 100 से अधिक पेट्रोल के नमूनों में क्लोराइड की मात्रा 1 पीपीएम या उससे भी कम मिली, जो बेहद सुरक्षित है.

हर स्तर पर हुई जांच तेल कंपनियों ने बताया कि उन्होंने तेल रिफाइनरियों, एथनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों, सरकारी डिपो और पेट्रोल पंपों से सैंपल लेकर जांच की. सरकार ने पेट्रोल में मिलने वाले एथनॉल के लिए क्लोराइड की एक सुरक्षित सीमा तय की है, जिसे हर स्तर पर परखा गया.

यह सफाई उन चिंताओं के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि ई20 पेट्रोल में क्लोराइड और पानी की मात्रा ज्यादा होने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं.

नई दिल्ली: देश की सरकारी तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने ई20 पेट्रोल (20% एथनॉल मिला हुआ ईंधन) में खराबी की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है. कंपनियों ने देश भर में बड़े पैमाने पर की गई जांच के बाद साफ किया है कि पेट्रोल की गुणवत्ता सरकारी मानकों के बिल्कुल मुताबिक है और जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

एथनॉल और डिपो की जांच: एक विशेष टीम ने पिछले 10 दिनों में 80 फैक्ट्रियों से एथनॉल के सैंपल लिए. इन सभी में क्लोराइड 3 पीपीएम से कम पाया गया. तेल डिपो के 80 से अधिक नमूनों में भी यही नतीजा रहा.

पेट्रोल पंपों के नतीजे: जांच के दौरान पेट्रोल पंपों से 1,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए. शुरुआती 160 रिपोर्टों में क्लोराइड 0 से 3 पीपीएम के बीच मिला. केवल चार जगहों पर क्लोराइड बढ़ा हुआ मिला, जहाँ तुरंत सप्लाई रोककर खराबी को ठीक कर दिया गया.

पानी मिलने की आशंका गलत

कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल में नमी या पानी मिलने के दावे भी जांच में गलत साबित हुए हैं. देश के करीब 90,000 पेट्रोल पंपों पर जमीन के नीचे बने तेल टैंकों की रोज 8 से 12 बार जांच की जा रही है. मोबाइल लैब भी तैनात हैं. अब तक कहीं भी टैंकों में पानी जाने का कोई सबूत नहीं मिला है.

कम माइलेज पर मुआवजे की मांग

इस मामले पर दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और वाहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने एक नया पहलू सामने रखा है. उन्होंने कहा कि चर्चा सिर्फ मिलावट पर नहीं, बल्कि ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाले असर पर भी होनी चाहिए. एथनॉल वाले ईंधन की ऊर्जा क्षमता (कैलोरिफिक वैल्यू) कम होती है, जिससे गाड़ियों का माइलेज थोड़ा घट जाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि ई20 पेट्रोल आम पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो सरकार को गाड़ी मालिकों को अन्य फायदे देने चाहिए. जैसे, अच्छी कंडीशन और कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को टोल टैक्स या सरकारी फीस में छूट दी जा सकती है, ताकि ग्राहकों का आर्थिक नुकसान न हो.

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