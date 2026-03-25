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देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें, ईंधन आपूर्ति पर तेल कंपनियों का बड़ा बयान

तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है; नागरिक अफवाहों और पैनिक बाइंग से बचें.

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सांकेतिक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 12:52 PM IST

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Updated : March 25, 2026 at 1:29 PM IST

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नई दिल्ली: भारत की प्रमुख तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने बुधवार को साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी (रसोई गैस) की कोई कमी नहीं है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ईंधन की किल्लत को लेकर चल रही खबरों को कंपनियों ने "पूरी तरह से गलत और निराधार" बताया है.

अफवाहों से बढ़ी घबराहट
हाल ही में देश के कुछ हिस्सों, जैसे हैदराबाद और अन्य शहरों में यह अफवाह फैल गई थी कि तेल का स्टॉक खत्म होने वाला है. इस वजह से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं और लोग डर के मारे अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने लगे. इसे 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) कहा जाता है. स्थिति को बिगड़ते देख तेल कंपनियों ने जनता को भरोसा दिलाया है कि सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है.

कंपनियों ने क्या कहा?
भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने एक बयान जारी कर कहा, "देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है. भारत पेट्रोल और डीजल का निर्यात करने वाला देश है, इसलिए यहां कमी होने का सवाल ही नहीं उठता. हमारे पास कच्चे तेल और हवाई ईंधन (ATF) का भी पूरा स्टॉक है."

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने भी ग्राहकों से अपील की है कि वे इन भ्रामक खबरों में न आएं. कंपनी ने कहा, "हमारी सेवाएं और सप्लाई बिना किसी रुकावट के चल रही हैं. ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ही तेल खरीदें और अनावश्यक भंडारण न करें." इंडियन ऑयल ने भी कोच्चि जैसे शहरों के पेट्रोल पंपों की तस्वीरें साझा कर दिखाया कि वहां स्थिति सामान्य है और कोई भीड़ नहीं है.

क्यों फैली किल्लत की खबरें?
जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. इसी का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला दी। इसके अलावा, एलपीजी बुकिंग के नियमों को लेकर भी कुछ गलत खबरें उड़ी थीं, जिन्हें सरकार ने खारिज कर दिया है.

कुल मिलाकर, सरकार और तेल कंपनियों का संदेश साफ है: देश में तेल और गैस का भरपूर भंडार है. आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए. पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां पहले की तरह ही सुचारू रूप से काम करती रहेंगी.

यह भी पढ़ें- टेलीकॉम कंपनियों पर अब नहीं लगेगा भारी जुर्माना, TRAI ने तय की पेनाल्टी की मैक्सिमम लिमिट

Last Updated : March 25, 2026 at 1:29 PM IST

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