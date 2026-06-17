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कच्चे तेल में भारी गिरावट, IOCL, BPCL और HPCL के शेयरों में जबरदस्त उछाल

भारत के तेल रिफाइनर ( File Photo )

मुंबई: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बीच बुधवार को भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 16 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट के साथ 79 डॉलर प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है, जो इसका तीन महीने का निचला स्तर है. इस गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भुगतान संतुलन (BoP) घाटे की बड़ी चिंता दूर हो गई है. शेयरों का ताजा हाल

कच्चे तेल की कीमतों में कमी से तेल रिफाइनिंग कंपनियों की लागत कम होती है, जिससे उनके मुनाफे (मार्केटिंग मार्जिन) में सुधार होता है. इसी वजह से आज बाजार में ओएमसी (OMCs) के शेयरों को भारी समर्थन मिला: BPCL (भारत पेट्रोलियम): कंपनी के शेयर सबसे आगे रहे, जिसमें 2.46 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और इसने ₹319.50 का इंट्राडे हाई छुआ. HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम): इसके शेयरों में 2.26 प्रतिशत की तेजी आई और यह ₹410.45 के इंट्राडे उच्च स्तर पर पहुंच गया.