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अमेरिका-ईरान शांति वार्ता रद्द, ब्रेंट क्रूड में 2% का उछाल, वैश्विक तेल बाजार में हलचल

नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा बाजार में सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को उस समय हड़कंप मच गया जब ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 2% की भारी तेजी दर्ज की गई. इस उछाल का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हाल ही में प्रस्तावित शांति वार्ताओं का विफल होना है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता को अचानक रद्द करने के फैसले ने खाड़ी क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ा दी है.

बाजार का हाल और कीमतें

सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क आईसीई ब्रेंट क्रूड वायदा लगभग 2% बढ़कर $107.28 प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) भी 1.5% की बढ़त के साथ $95.78 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव इसी तरह बना रहा, तो तेल की कीमतें जल्द ही $110 के स्तर को पार कर सकती हैं.

ट्रंप का कड़ा रुख और वार्ता रद्दीकरण

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' के माध्यम से जानकारी दी कि उन्होंने अपने विशेष दूतों—स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर—की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी है. ट्रंप ने इसके पीछे ईरानी नेतृत्व में आंतरिक कलह और भ्रम को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, "वहां किसी को नहीं पता कि सत्ता किसके हाथ में है." ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अब अमेरिका प्रतिनिधिमंडल भेजने के बजाय केवल फोन के माध्यम से सीधी बातचीत के लिए तैयार है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य और आपूर्ति का संकट

तेल की कीमतों में इस वृद्धि का एक बड़ा कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधान है. यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्ग है. अमेरिका द्वारा ईरान की घेराबंदी और ईरान की जवाबी धमकियों के कारण निवेशकों को डर है कि तेल की वैश्विक आपूर्ति ठप हो सकती है. ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना और वायुसेना को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया है, जिससे ईरान की स्थिति कमजोर हुई है.