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पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 2% तक की गिरावट

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और युद्धविराम की खबरों से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 2% गिरकर $98 के नीचे आ गईं.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 10:43 AM IST

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मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को बड़ी राहत देखने को मिली. पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष के खत्म होने की उम्मीदों के बीच वैश्विक बेंचमार्क में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. गौरतलब है कि यह संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ था, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई थी.

कीमतों में उतार-चढ़ाव
ताजा आंकड़ों के अनुसार, ब्रेंट क्रूड वायदा (Brent crude futures) 1 प्रतिशत से अधिक गिरकर 97.99 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड लगभग 2 प्रतिशत फिसलकर 92.91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता देखा गया. यह गिरावट पिछले सत्र के ठीक उलट है, जब ब्रेंट क्रूड 5 प्रतिशत की उछाल के साथ 99.39 डॉलर पर बंद हुआ था.

भारतीय बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कच्चे तेल की कीमतों में 2.6 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई और यह 8,625 रुपये के स्तर पर पहुंच गया.

शांति प्रयासों से बाजार में उत्साह
तेल की कीमतों में इस नरमी का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम (Ceasefire) की घोषणा है. राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिए कि तेहरान अगले 20 वर्षों तक परमाणु हथियार न रखने की पेशकश कर चुका है. उन्होंने सोशल मीडिया पर शांति की अपील करते हुए कहा कि यह समय हिंसा को समाप्त कर शांति स्थापित करने का है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि ईरान के साथ एक बड़ा समझौता बहुत करीब है.

शेयर बाजार का मिला-जुला रुख
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वैश्विक शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख रहा. भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को सपाट खुले. एशियाई बाजारों में 1 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई, जबकि अमेरिकी वॉल स्ट्रीट में नैस्डैक और एसएंडपी 500 मामूली बढ़त के साथ बंद हुए.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में शांति वार्ता सफल रहती है, तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में और अधिक सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारत जैसे आयातक देशों को बड़ी राहत मिलेगी.

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