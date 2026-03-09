कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, ईरान युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया का बजट, $110 के पार निकला कच्चा तेल
ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल में 30% का उछाल आया, जिससे कीमतें $118 पार कर गईं. आपूर्ति संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर.
नई दिल्ली: मध्य-पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और ईरान व अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूकंप ला दिया है. सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 30% से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई. साल 2020 के बाद यह तेल की कीमतों में आया सबसे बड़ा उछाल है, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.
बाजार में हाहाकार: रिकॉर्ड स्तर पर कीमतें
सोमवार सुबह अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत 30.04% की छलांग लगाकर $118.21 प्रति बैरल पर पहुंच गई. वहीं, वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड भी 27.54% बढ़कर $118.22 के स्तर को छू गया. पिछले एक सप्ताह में ही तेल की कीमतों में 35% तक की वृद्धि देखी गई थी, लेकिन ताजा सैन्य गतिविधियों ने इस संकट को और गहरा दिया है.
तेजी के पीछे के मुख्य कारण
ईरान में सत्ता परिवर्तन: तेहरान में मोज्तबा खामेनेई को उनके पिता अली खामेनेई का उत्तराधिकारी और नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह ईरान के कड़े रुख और युद्ध के लंबे खिंचने का स्पष्ट संकेत है.
आपूर्ति मार्ग में बाधा: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई है. हालांकि सऊदी अरब लाल सागर के जरिए शिपमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह वैश्विक कमी को पूरा करने के लिए नाकाफी है.
तेज होते हमले: इजरायली सेना द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी कमांडरों को निशाना बनाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयानों ने निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है. ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यह युद्ध ईरान के मौजूदा शासन के खात्मे तक जारी रह सकता है.
आर्थिक प्रभाव और भविष्य की चुनौतियां
तेल की कीमतों में इस अचानक वृद्धि का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ना तय है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो भी जाता है, तब भी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार करने में हफ्तों लग सकते हैं. उपभोक्ता और व्यवसायों को आने वाले महीनों में ऊंचे ईंधन बिलों का सामना करना पड़ सकता है.
वैश्विक शेयर बाजारों में भी इस खबर के बाद बड़ी गिरावट देखी गई है. भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें राजकोषीय घाटे और मुद्रा के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं.
