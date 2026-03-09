ETV Bharat / business

कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, ईरान युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया का बजट, $110 के पार निकला कच्चा तेल

नई दिल्ली: मध्य-पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और ईरान व अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूकंप ला दिया है. सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 30% से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई. साल 2020 के बाद यह तेल की कीमतों में आया सबसे बड़ा उछाल है, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.

बाजार में हाहाकार: रिकॉर्ड स्तर पर कीमतें

सोमवार सुबह अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत 30.04% की छलांग लगाकर $118.21 प्रति बैरल पर पहुंच गई. वहीं, वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड भी 27.54% बढ़कर $118.22 के स्तर को छू गया. पिछले एक सप्ताह में ही तेल की कीमतों में 35% तक की वृद्धि देखी गई थी, लेकिन ताजा सैन्य गतिविधियों ने इस संकट को और गहरा दिया है.

तेजी के पीछे के मुख्य कारण

ईरान में सत्ता परिवर्तन: तेहरान में मोज्तबा खामेनेई को उनके पिता अली खामेनेई का उत्तराधिकारी और नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह ईरान के कड़े रुख और युद्ध के लंबे खिंचने का स्पष्ट संकेत है.

आपूर्ति मार्ग में बाधा: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई है. हालांकि सऊदी अरब लाल सागर के जरिए शिपमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह वैश्विक कमी को पूरा करने के लिए नाकाफी है.