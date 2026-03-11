कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, $87 के नीचे फिसला क्रूड ऑयल, क्या घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?
आईईए द्वारा आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के प्रस्ताव से कच्चे तेल की कीमतें $87 के नीचे गिरीं, जिससे वैश्विक बाजार में भारी गिरावट आई.
Published : March 11, 2026 at 11:34 AM IST
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई. यह गिरावट उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने इतिहास का सबसे बड़ा आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर विचार कर रही है.
कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट
बाजार में आई इस हलचल के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.99 प्रतिशत गिरकर $86.93 प्रति बैरल पर आ गई. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) वायदा 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ $82.82 पर कारोबार कर रहा है. गौरतलब है कि मंगलवार रात दोनों बेंचमार्क में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी, जो पिछले चार वर्षों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है.
ऐतिहासिक कदम की तैयारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित तेल रिलीज 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान जारी किए गए 18.2 करोड़ बैरल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगा. जी-7 (G7) देशों ने आईईए से इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने को कहा है ताकि वैश्विक आपूर्ति में आई कमी को पूरा किया जा सके.
युद्ध और आपूर्ति का संकट
जनवरी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' के बंद होने के बाद से ब्रेंट की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत का उछाल आया था. इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से दुनिया के कुल तेल प्रवाह का पांचवां हिस्सा गुजरता है. मार्ग बंद होने से टैंकर फंस गए और उत्पादन में कटौती करनी पड़ी, जिससे कीमतें इस हफ्ते की शुरुआत में $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थीं.
राजनैतिक हलचल और प्रभाव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद बाजार में कुछ शांति देखी गई है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में कोई माइन्स (Mines) बिछाई गई हैं, तो उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए. उन्होंने संकेत दिया कि संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है, जिससे व्यापारियों के बीच घबराहट कम हुई है.
इस युद्ध का सीधा असर अमेरिका में भी दिख रहा है, जहां पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इसके जवाब में कुछ अमेरिकी सांसदों ने संघीय गैस टैक्स को अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि आम जनता को राहत मिल सके.
