ETV Bharat / business

पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर, $383 बिलियन पहुंच सकता है व्यापार घाटा, ICICI बैंक की रिपोर्ट

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी युद्ध और भू-राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है. ICICI बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2027 (FY27) में कच्चे तेल की कीमतें औसतन 80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर स्थिर हो सकती हैं. यह पिछले साल (अप्रैल 2025 - फरवरी 2026) के 66 डॉलर प्रति बैरल के औसत औसत से काफी अधिक है. सप्लाई चेन पर बड़ा खतरा

रिपोर्ट में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और प्रमुख व्यापारिक मार्गों, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा उत्पन्न होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के कुल ऊर्जा व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. युद्ध के कारण हाल के दिनों में तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार भी पहुँच गई थीं. भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में मामूली बढ़त भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालती है. बढ़ता व्यापार घाटा

ICICI बैंक ने भारत के वस्तु व्यापार घाटे के अनुमान को 363 अरब डॉलर से बढ़ाकर 383 अरब डॉलर कर दिया है.