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पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर, $383 बिलियन पहुंच सकता है व्यापार घाटा, ICICI बैंक की रिपोर्ट

ICICI बैंक के अनुसार, पश्चिम एशिया युद्ध से तेल $80 बैरल पहुँचने के आसार हैं,जिससे भारत का व्यापार घाटा $383 बिलियन तक बढ़ सकता है.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 11:19 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी युद्ध और भू-राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है. ICICI बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2027 (FY27) में कच्चे तेल की कीमतें औसतन 80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर स्थिर हो सकती हैं. यह पिछले साल (अप्रैल 2025 - फरवरी 2026) के 66 डॉलर प्रति बैरल के औसत औसत से काफी अधिक है.

सप्लाई चेन पर बड़ा खतरा
रिपोर्ट में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और प्रमुख व्यापारिक मार्गों, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा उत्पन्न होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के कुल ऊर्जा व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. युद्ध के कारण हाल के दिनों में तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार भी पहुँच गई थीं.

भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में मामूली बढ़त भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालती है.

बढ़ता व्यापार घाटा
ICICI बैंक ने भारत के वस्तु व्यापार घाटे के अनुमान को 363 अरब डॉलर से बढ़ाकर 383 अरब डॉलर कर दिया है.

करेंट अकाउंट डेफिसिट (CAD)
रिपोर्ट के मुताबिक, तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से भारत का चालू खाता घाटा (CAD) लगभग 12 अरब डॉलर या जीडीपी का 0.3% बढ़ जाता है. इसके चलते FY27 में CAD के 60 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.4%) तक पहुँचने का अनुमान है.

निर्यात और प्रवासियों की कमाई
भारत के कुल वस्तु निर्यात का 15% हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा है. साथ ही, भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस (प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन) का 38% हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है, जिस पर युद्ध का बुरा असर पड़ सकता है.

आयात-निर्यात की वर्तमान स्थिति
चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद, भारत के गैर-तेल निर्यात में 5% की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि, सोने के आयात में 29% की भारी वृद्धि और गैर-तेल आयात में 10.6% की बढ़त ने व्यापार संतुलन पर दबाव बनाया है. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह युद्ध और व्यापारिक बाधाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी, लेकिन अल्पावधि में तेल की ऊँची कीमतें भारत के बाहरी संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए चिंता का विषय बनी रहेंगी.

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