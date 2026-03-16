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कच्चे तेल की कीमतों में उछाल: 2026 में वैश्विक विकास दर 0.4% घटने की आशंका - गीता गोपीनाथ

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई हालिया और जबरदस्त तेजी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने चेतावनी दी है कि यदि तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो साल 2026 में वैश्विक विकास दर में बड़ी गिरावट आ सकती है और मुद्रास्फीति में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

विकास दर और महंगाई पर सीधा असर

गीता गोपीनाथ के अनुसार, यदि 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहती है, तो यह वैश्विक जीडीपी विकास दर को 0.3 से 0.4 प्रतिशत (pp) तक कम कर सकती है. इसके साथ ही, वैश्विक मुद्रास्फीति में 60 आधार अंकों (bps) की वृद्धि होने की आशंका है. गौरतलब है कि संघर्ष शुरू होने से पहले, 2026 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान 3.3 प्रतिशत लगाया गया था, जो कि 65 डॉलर प्रति बैरल की तेल कीमत के आधार पर था.

15 दिनों में 41% की भारी वृद्धि

पिछले केवल 15 दिनों के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत से अधिक का उछाल देखा गया है. 27 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगभग 73 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो शनिवार तक बढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया. यह महज दो सप्ताह में 30 डॉलर प्रति बैरल की सीधी बढ़ोतरी है.