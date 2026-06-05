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भारत को बड़ी कामयाबी : गहरे समुद्र में ऑयल इंडिया को मिली प्राकृतिक गैस

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ( ANI )

नई दिल्ली : होर्मुज समस्या के बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. देश की प्रमुख सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने अंडमान सागर में गहरे पानी के अंदर प्राकृतिक गैस की खोज करने में सफलता हासिल की है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी. एक्स में पोस्ट करते हुए उन्होंने ऑयल इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि यह खोज भारत के महत्वाकांक्षी डीप-वाटर एक्सप्लोरेशन अभियान को एक नई दिशा देने वाली साबित होगी. कहां और कैसे मिली सफलता?

केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर और 355 मीटर गहरे पानी में स्थित 'श्री विजयपुरम-3'नामक एक कुएं में प्राकृतिक गैस के बारे में पता चला है. ऑयल इंडिया की ओर से इओसीन संरचना में 1900 मीटर से अधिक की गहराई पर शुरुआती उत्पादन टेस्टिंग की गई, जहां निरंतर 'फ्लेयरिंग' के माध्यम से गैस की पुष्टि हुई है. फिलहाल, कंपनी गैस की संरचना और उसके ऊर्जा मूल्य का सटीक आकलन करने के लिए गैस के नमूने ले रही है. इसके अलावा गैस की उत्पत्ति को गहराई से समझने को लेकर आइसोटोप अध्ययन भी किया जा रहा है.