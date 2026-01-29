ETV Bharat / business

क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर क्या है तैयारी? ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ ने बताया

गोवा: दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक चिंता का विषय है. ऐसे में ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ रंजीत रथ ने मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में ड्रिलिंग संबंधी विषयों पर ईटीवी भारत से बातचीत की.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि कंपनी असम और अरुणाचल प्रदेश में अपने मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में ड्रिलिंग, रखरखाव के साथ बेहतर बनाने की प्रक्रिया और अन्वेषण गतिविधि को तेज कर रही है. ऐसा करने से उत्पादन वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है.

रथ ने कहा कि ऑयल इंडिया नॉर्थईस्ट में लगभग 4,800 स्क्वायर किलोमीटर के माइनिंग लीज एरिया में काम करती है. जहां वह उत्पादन की रफ्तार बनाए रखने के लिए ज्यादा ऑयल रिकवरी (EOR), वर्कओवर ऑपरेशन और डेवलपमेंट ड्रिलिंग कर रही है.

रथ ने कहा कि, बेहतर रिकवरी, वर्कओवर और डेवलपमेंट ड्रिलिंग के जरिए, हम न सिर्फ पुराने रिजर्वॉयर में कमी को रोक रहे हैं, बल्कि प्रोडक्शन में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं." इस रणनीति के नतीजे पहले ही मिलने लगे हैं. ऑयल इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में अपनी शुरुआत से अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन रिकॉर्ड किया.

आउटपुट को और तेज करने के लिए, कंपनी ने अपने ड्रिलिंग प्रोग्राम को काफी बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, "पहले, हम साल में लगभग 32-35 कुएं ड्रिल करते थे. इस साल, हम 80 कुओं का टारगेट बना रहे हैं, और अगले साल 100 कुओं का टारगेट है." वर्कओवर गतिविधि में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो पहले के बहुत कम लेवल की तुलना में बढ़कर लगभग 300 वर्कओवर हो गई है.

रथ ने बताया कि ऑयल इंडिया ने लागत क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ड्रिलिंग क्षेत्र की अपनी इन्वेंट्री को भी प्रभावी बनाया है. उन्होंने कहा, "पहले, हमारे पास लगभग 5,200 लोकेशन की इन्वेंट्री थी. आज, हमने इसे लगभग 200 हाई-प्रायोरिटी लोकेशन तक कम कर दिया है, जिससे हमें अनावश्यक खर्चों को कम करने और आंतरिक उपार्जन को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है."

क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए तैयार

दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए, रथ ने कहा कि ऑयल इंडिया ने कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर को कम करने के लिए मजबूत लागत अनुकूलन और परिचालन दक्षता के उपाय किए हैं.

उन्होंने कहा, "कीमतों में बदलाव ऑयल इंडिया के व्यापार पर असर डालते हैं, लेकिन हम उतार-चढ़ाव के लिए तैयार हैं. हमने लागत अनुकूलन के कई कदम उठाए हैं और अपने सिस्टम में परिचालन दक्षता में सुधार किया है." उन्होंने यह भी कहा कि ये उपाय कंपनी को अनिश्चित ग्लोबल मार्केट हालात के दौरान भी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं.

नई एक्सप्लोरेशन बिड्स और फ्रंटियर ड्रिलिंग

नई खोज के मौकों पर, रथ ने कहा कि ऑयल इंडिया भारत के खोज बिडिंग राउंड में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है और केरल के समुद्र में तट से दूर पहले ही एकड़ जमीन हासिल कर चुकी है. कंपनी आने वाले बिडिंग राउंड की भी तैयारी कर रही है और उसने बुनियादी भौगोलिक और तकनीकी अध्ययन पूरी कर ली हैं.

इसके अलावा, ऑयल इंडिया फ्रंटियर एक्सप्लोरेशन की कोशिशों को तेज कर रही है. उन्होंने कहा, "हमने दो कुओं की ड्रिलिंग पूरी कर ली है और अभी तीसरे की ड्रिलिंग कर रहे हैं. लगभग 2,200 मीटर की गहराई पर, हमें नैचुरल गैस मिलने की रिपोर्ट मिली है."