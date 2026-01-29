क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर क्या है तैयारी? ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ ने बताया
ऑयल इंडिया ने क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर को कम करने के लिए मजबूत लागत अनुकूलन और परिचालन दक्षता के उपाय किए हैं.
गोवा: दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक चिंता का विषय है. ऐसे में ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ रंजीत रथ ने मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में ड्रिलिंग संबंधी विषयों पर ईटीवी भारत से बातचीत की.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि कंपनी असम और अरुणाचल प्रदेश में अपने मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में ड्रिलिंग, रखरखाव के साथ बेहतर बनाने की प्रक्रिया और अन्वेषण गतिविधि को तेज कर रही है. ऐसा करने से उत्पादन वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है.
रथ ने कहा कि ऑयल इंडिया नॉर्थईस्ट में लगभग 4,800 स्क्वायर किलोमीटर के माइनिंग लीज एरिया में काम करती है. जहां वह उत्पादन की रफ्तार बनाए रखने के लिए ज्यादा ऑयल रिकवरी (EOR), वर्कओवर ऑपरेशन और डेवलपमेंट ड्रिलिंग कर रही है.
रथ ने कहा कि, बेहतर रिकवरी, वर्कओवर और डेवलपमेंट ड्रिलिंग के जरिए, हम न सिर्फ पुराने रिजर्वॉयर में कमी को रोक रहे हैं, बल्कि प्रोडक्शन में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं." इस रणनीति के नतीजे पहले ही मिलने लगे हैं. ऑयल इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में अपनी शुरुआत से अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन रिकॉर्ड किया.
आउटपुट को और तेज करने के लिए, कंपनी ने अपने ड्रिलिंग प्रोग्राम को काफी बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, "पहले, हम साल में लगभग 32-35 कुएं ड्रिल करते थे. इस साल, हम 80 कुओं का टारगेट बना रहे हैं, और अगले साल 100 कुओं का टारगेट है." वर्कओवर गतिविधि में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो पहले के बहुत कम लेवल की तुलना में बढ़कर लगभग 300 वर्कओवर हो गई है.
रथ ने बताया कि ऑयल इंडिया ने लागत क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ड्रिलिंग क्षेत्र की अपनी इन्वेंट्री को भी प्रभावी बनाया है. उन्होंने कहा, "पहले, हमारे पास लगभग 5,200 लोकेशन की इन्वेंट्री थी. आज, हमने इसे लगभग 200 हाई-प्रायोरिटी लोकेशन तक कम कर दिया है, जिससे हमें अनावश्यक खर्चों को कम करने और आंतरिक उपार्जन को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है."
क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए तैयार
दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए, रथ ने कहा कि ऑयल इंडिया ने कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर को कम करने के लिए मजबूत लागत अनुकूलन और परिचालन दक्षता के उपाय किए हैं.
उन्होंने कहा, "कीमतों में बदलाव ऑयल इंडिया के व्यापार पर असर डालते हैं, लेकिन हम उतार-चढ़ाव के लिए तैयार हैं. हमने लागत अनुकूलन के कई कदम उठाए हैं और अपने सिस्टम में परिचालन दक्षता में सुधार किया है." उन्होंने यह भी कहा कि ये उपाय कंपनी को अनिश्चित ग्लोबल मार्केट हालात के दौरान भी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहे हैं.
नई एक्सप्लोरेशन बिड्स और फ्रंटियर ड्रिलिंग
नई खोज के मौकों पर, रथ ने कहा कि ऑयल इंडिया भारत के खोज बिडिंग राउंड में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है और केरल के समुद्र में तट से दूर पहले ही एकड़ जमीन हासिल कर चुकी है. कंपनी आने वाले बिडिंग राउंड की भी तैयारी कर रही है और उसने बुनियादी भौगोलिक और तकनीकी अध्ययन पूरी कर ली हैं.
इसके अलावा, ऑयल इंडिया फ्रंटियर एक्सप्लोरेशन की कोशिशों को तेज कर रही है. उन्होंने कहा, "हमने दो कुओं की ड्रिलिंग पूरी कर ली है और अभी तीसरे की ड्रिलिंग कर रहे हैं. लगभग 2,200 मीटर की गहराई पर, हमें नैचुरल गैस मिलने की रिपोर्ट मिली है."
कंपनी 600 स्क्वायर किलोमीटर का 3D सिस्मिक डेटा भी लेने का प्लान बना रही है, जिसे प्रोसेस करके ड्रिलिंग टारगेट की पहचान की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि नतीजों के आधार पर, असामान्य क्षेत्र में और खोजी कुओं की ड्रिलिंग की जाएगी.
NRL का विस्तार इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग को मुमकिन बनाएगा
रथ ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के मौके पर कहा कि, ऑयल इंडिया की सब्सिडियरी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) अपने बड़े विस्तार प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पहली बार इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए तैयार है.
NRL की रिफाइनरी कैपेसिटी को 33,901 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से बढ़ाकर 9 MTPA किया जा रहा है. रथ ने कहा, "पहला क्रूड-इन 31 दिसंबर को हुआ था, और प्रोजेक्ट स्टेज्ड कमीशनिंग के लिए ट्रैक पर है."
इस विस्तार में 6 MTPA क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) शामिल है जिसे अरब लाइट और अरब हेवी क्रूड (30:70 रेश्यो) के मिक्स को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. उन्होंने कहा कि, पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक चालू हो जाएगा.
घरेलू क्रूड की उपलब्धता सीमित होने के कारण, NRL ओडिशा में पारादीप पोर्ट के जरिए अतिरिक्त फीडस्टॉक इम्पोर्ट करेगी, जिसे 1,640 किलोमीटर लंबी क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन के जरिए नुमालीगढ़ तक पहुंचाया जाएगा. एनआरएल ने क्रूड सोर्सिंग के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है, जिसमें BPCL प्राइमरी इंपोर्टर के तौर पर काम करेगी. रथ ने कहा कि, NRL 100 से ज्यादा क्रूड एसेज प्रोसेस कर सकती है.
एक्सपोर्ट, डाउनस्ट्रीम पुश और बायोएथेनॉल
इस विस्तार से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में बढ़ती फ्यूल डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस भी बनेगा. NRL अभी इंडिया-बांग्लादेश प्रोडक्ट पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को और BPCL के जरिए भूटान को फ्यूल एक्सपोर्ट करता है.
रथ ने कहा, "बांग्लादेश को एक्सपोर्ट आसानी से हो रहा है, और पेमेंट समय पर हो रहे हैं। कोई बैकलॉग नहीं है." उन्होंने कहा कि रिफाइनिंग के अलावा, NRL पेट्रोकेमिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा में भी विविधता कर रहा है. विस्तार में 7,231 करोड़ रुपये की लागत वाली 360,000 टन सालाना पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट शामिल है, जिससे इस क्षेत्र में प्लास्टिक, पैकेजिंग और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जैसे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
अपनी दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के तौर पर, NRL लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है. रिन्यूएबल पावर का इस्तेमाल बढ़ा रहा है कंपनी बांस को फीडस्टॉक के तौर पर इस्तेमाल करके 50,000 टन सालाना बायोएथेनॉल प्लांट भी बना रही है, जिससे क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ उसका कदम और मजबूत होगा.
