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तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से तेल कंपनियों को प्रति महीने 30000 करोड़ रुपये का हो रहा नुकसान

वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच ईंधन की कीमतों में स्थिरता के चलते तेल कंपनियों को प्रति माह 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान:

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 4:23 PM IST

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नई दिल्ली : कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 700-1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान. भारत की सरकारी तेल कंपनियां चुपचाप भारी वित्तीय नुकसान झेल रही हैं ताकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अपरिवर्तित रहें, जबकि वैश्विक ऊर्जा बाजार अब तक के सभी संकटों से कहीं अधिक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं.

जापान से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक के देशों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, जबकि भारत में ईंधन की कीमतें दो साल पुराने स्तर पर बनी हुई हैं. युद्ध ने भारत के कच्चे तेल (पेट्रोल और डीजल बनाने का कच्चा माल) के 40 प्रतिशत, खाना पकाने की गैस एलपीजी के 90 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस (बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने, सीएनजी में परिवर्तित होने और खाना पकाने के लिए घरों तक पाइपलाइन से पहुंचने में उपयोग होने वाली) के 65 प्रतिशत आयात को बाधित कर दिया, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 हफ्तों में बिना किसी राशनिंग या कमी के निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखी है.

इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है - तीन तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है.

सूचना लागत और खुदरा कीमतों के बीच का अंतर (अंडर-रिकवरी) मार्च/अप्रैल में तेजी से बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ. सूत्रों के अनुसार, अप्रैल में पेट्रोल पर प्रतिदिन लगभग 18 रुपये और डीजल पर 25 रुपये प्रति लीटर का अंडर-रिकवरी अनुमान लगाया गया था, जिससे तेल विपणन कंपनियों को औसतन 700-1,000 करोड़ रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है.

पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर एक प्रेस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें अस्थिर रही हैं और आपूर्ति प्रभावित हुई है. भारत अपनी 88 प्रतिशत तेल जरूरतों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से पूरा करता है.उन्होंने बताया कि दो महीने पहले कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थीं, जो अब 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर हैं.

उन्होंने कहा, "सरकार का अब तक यही प्रयास रहा है कि कीमतें स्थिर रहें और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई वृद्धि न हो." उन्होंने आगे कहा, "इससे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है. मासिक अंडर-रिकवरी लगभग 30,000 करोड़ रुपये है."

उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी या नहीं.उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, अब तक यही प्रयास रहा है कि कीमतों में कोई वृद्धि न हो."

तीनों तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने घबराहट में खरीदारी के कारण मांग बढ़ने के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए अथक प्रयास किए हैं.सरकार के हस्तक्षेप में उत्पाद शुल्क में कटौती और ईंधन लागत के एक हिस्से का वहन शामिल था. पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया.यदि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती नहीं की होती, तो कम वसूली लगभग 62,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती.

शर्मा ने कहा कि उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण सरकार को प्रति माह 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.कच्चे तेल की उच्चतम कीमतों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी वहन पेट्रोल के लिए लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 30 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान था.

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने पश्चिम एशिया में तनाव को तेज़ी से बढ़ा दिया. संघर्ष बढ़ने के साथ ही ऊर्जा की कीमतें आसमान छू गईं और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजरानी संबंधी जोखिम बढ़ गए - यह वह समुद्री मार्ग है जिसके माध्यम से भारत और अन्य देश खाड़ी देशों से कच्चा तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस आयात करते हैं.

टैंकरों की आवाजाही बाधित हो गई. कंपनियों को आपातकालीन कच्चे तेल की खरीद, जहाजों के मार्ग परिवर्तन के कारण बढ़े हुए माल ढुलाई शुल्क, बढ़े हुए समुद्री बीमा प्रीमियम और रिफाइनरी अनुकूलन खर्चों से भी अतिरिक्त लागतों का सामना करना पड़ा.

इन दबावों के बावजूद, पूरे देश में ईंधन और एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध रही.सूत्रों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई खुदरा कीमतों से बचाने के निर्णय ने तेल और रिफाइनिंग मार्जिन पर काफी दबाव डाला.

उन्होंने आगे कहा कि ये उपाय वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान उपभोक्ता स्थिरता और आर्थिक निरंतरता को प्राथमिकता देने के नीतिगत निर्णय को दर्शाते हैं.सूत्रों ने चेतावनी दी कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की लंबी अवधि कार्यशील पूंजी उधार में वृद्धि कर सकती है और पूंजीगत व्यय योजनाओं में कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकती है.

उन्होंने कहा कि शोधन विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा अवसंरचना, इथेनॉल मिश्रण, जैव ईंधन और संक्रमणकालीन ईंधनों से जुड़े निवेश सरकारी समर्थन के साथ जारी रहेंगे.भारत का दृष्टिकोण कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाए गए उपायों से भिन्न था, जहां संघर्ष से प्रेरित ऊर्जा संकट के बाद ईंधन की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई.

अनुमानों के अनुसार, स्पेन में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 34 प्रतिशत, जापान, इटली और इजराइल में 30 प्रतिशत, जर्मनी में 27 प्रतिशत और यूनाइटेड किंगडम में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कई देशों ने राशनिंग, संरक्षण सलाह, आपातकालीन राहत पैकेज या ईंधन सीमा भी लागू की.शर्मा ने बताया कि तेल और गैस कंपनियों (ओएमसी) द्वारा अर्जित राजस्व का उपयोग कच्चे तेल की खरीद, उसे ईंधन में संसाधित करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और उपभोक्ताओं तक ईंधन पहुंचाने के लिए चैनल बनाने में किया जाता है.उन्होंने आगे कहा कि उनका पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उनके द्वारा अर्जित राजस्व पर निर्भर करता है.

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