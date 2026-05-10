ETV Bharat / business

तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से तेल कंपनियों को प्रति महीने 30000 करोड़ रुपये का हो रहा नुकसान

नई दिल्ली : कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 700-1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान. भारत की सरकारी तेल कंपनियां चुपचाप भारी वित्तीय नुकसान झेल रही हैं ताकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अपरिवर्तित रहें, जबकि वैश्विक ऊर्जा बाजार अब तक के सभी संकटों से कहीं अधिक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं.

जापान से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक के देशों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, जबकि भारत में ईंधन की कीमतें दो साल पुराने स्तर पर बनी हुई हैं. युद्ध ने भारत के कच्चे तेल (पेट्रोल और डीजल बनाने का कच्चा माल) के 40 प्रतिशत, खाना पकाने की गैस एलपीजी के 90 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस (बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने, सीएनजी में परिवर्तित होने और खाना पकाने के लिए घरों तक पाइपलाइन से पहुंचने में उपयोग होने वाली) के 65 प्रतिशत आयात को बाधित कर दिया, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 हफ्तों में बिना किसी राशनिंग या कमी के निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखी है.

इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है - तीन तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है.

सूचना लागत और खुदरा कीमतों के बीच का अंतर (अंडर-रिकवरी) मार्च/अप्रैल में तेजी से बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ. सूत्रों के अनुसार, अप्रैल में पेट्रोल पर प्रतिदिन लगभग 18 रुपये और डीजल पर 25 रुपये प्रति लीटर का अंडर-रिकवरी अनुमान लगाया गया था, जिससे तेल विपणन कंपनियों को औसतन 700-1,000 करोड़ रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है.

पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर एक प्रेस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें अस्थिर रही हैं और आपूर्ति प्रभावित हुई है. भारत अपनी 88 प्रतिशत तेल जरूरतों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से पूरा करता है.उन्होंने बताया कि दो महीने पहले कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थीं, जो अब 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर हैं.

उन्होंने कहा, "सरकार का अब तक यही प्रयास रहा है कि कीमतें स्थिर रहें और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई वृद्धि न हो." उन्होंने आगे कहा, "इससे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है. मासिक अंडर-रिकवरी लगभग 30,000 करोड़ रुपये है."

उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी या नहीं.उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, अब तक यही प्रयास रहा है कि कीमतों में कोई वृद्धि न हो."

तीनों तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने घबराहट में खरीदारी के कारण मांग बढ़ने के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए अथक प्रयास किए हैं.सरकार के हस्तक्षेप में उत्पाद शुल्क में कटौती और ईंधन लागत के एक हिस्से का वहन शामिल था. पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया.यदि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती नहीं की होती, तो कम वसूली लगभग 62,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती.