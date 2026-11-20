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Oil And Gas Stocks: किसे खरीदें, किससे भागें? Nuvama ने बताया-RIL क्यों पसंदीदा कंपनी, ONGC-GAIL से क्यों रहें दूर

ऑयल एंड गैस स्टॉक पर ब्रोकरेज रिपोर्ट (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: सितंबर तिमाही में शानदार रिफाइनिंग मार्जिन से तेल-गैस कंपनियों का मुनाफा भले ही चमक गया हो, लेकिन आने वाली तिमाहियों में तस्वीर बदल सकती है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की दूसरी तिमाही (Q2) रिव्यू रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर बढ़ते घाटे की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ऑयल कंपनियां) की कमाई में तेज गिरावट आ सकती है. यही वजह है कि नुवामा ने निवेशकों को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की सलाह दी है.

रिपोर्ट में नुवामा ने कोई रेटिंग नहीं बदली है, लेकिन साफ संदेश दिया है - ओएनजीसी, ऑयल कंपनियां, सिटी गैस और गेल से निकलकर आरआईएल और पेट्रोनेट एलएनजी में शिफ्ट हों. ब्रोकरेज का मानना है कि रिफाइनिंग की तेजी अब धीमी पड़ेगी और मार्केटिंग लॉस ही आने वाले क्वार्टर की कहानी तय करेगा.