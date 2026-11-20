Oil And Gas Stocks: किसे खरीदें, किससे भागें? Nuvama ने बताया-RIL क्यों पसंदीदा कंपनी, ONGC-GAIL से क्यों रहें दूर
Oil And Gas Stocks: नुवामा ने ओएनजीसी, ऑयल कंपनियां, सिटी गैस और गेल से निकलकर आरआईएल और पेट्रोनेट एलएनजी में शिफ्ट होने की सलाह दी.
Published : November 20, 2026 at 2:00 PM IST
नई दिल्ली: सितंबर तिमाही में शानदार रिफाइनिंग मार्जिन से तेल-गैस कंपनियों का मुनाफा भले ही चमक गया हो, लेकिन आने वाली तिमाहियों में तस्वीर बदल सकती है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की दूसरी तिमाही (Q2) रिव्यू रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर बढ़ते घाटे की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ऑयल कंपनियां) की कमाई में तेज गिरावट आ सकती है. यही वजह है कि नुवामा ने निवेशकों को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की सलाह दी है.
रिपोर्ट में नुवामा ने कोई रेटिंग नहीं बदली है, लेकिन साफ संदेश दिया है - ओएनजीसी, ऑयल कंपनियां, सिटी गैस और गेल से निकलकर आरआईएल और पेट्रोनेट एलएनजी में शिफ्ट हों. ब्रोकरेज का मानना है कि रिफाइनिंग की तेजी अब धीमी पड़ेगी और मार्केटिंग लॉस ही आने वाले क्वार्टर की कहानी तय करेगा.
Q2 में क्यों चमके थे ऑयल एंड गैस शेयर?
नुवामा के कवरेज में आने वाली ऑयल एंड गैस कंपनियों का कुल EBITDA दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 39.6 फीसदी बढ़ा. इसमें सबसे बड़ा हाथ रिफाइनिंग मार्जिन का रहा, जो औसतन 33.8 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यही आंकड़ा सिर्फ 10.1 डॉलर प्रति बैरल था. क्रूड की कीमतों में नरमी और इन्वेंट्री गेन ने भी कंपनियों की मदद की.
ऑयल कंपनियां का EBITDA तो 54.7 फीसदी उछल गया. लेकिन यह उछाल सिर्फ रिफाइनिंग की वजह से आया. रिटेल फ्यूल की हालत इसके उल्ट थी. पेट्रोल पर रिटेल मार्जिन एक साल पहले के 10.7 रुपये प्रति लीटर के मुनाफे से घटकर अब 3.1 रुपये प्रति लीटर के घाटे में पहुंच गया. डीजल पर तो हालत और खराब है, जहां 5.6 रुपये प्रति लीटर के मुनाफे से यह 24.5 रुपये प्रति लीटर के घाटे में बदल गया.
एलपीजी का बोझ भी बढ़ता जा रहा है. HPCL पर अक्टूबर में प्रति सिलेंडर 245 रुपये और नवंबर में 327 रुपये की अंडर-रिकवरी का अनुमान है, जबकि सरकार से मिलने वाला बकाया मुआवजा 180 अरब रुपये पर पहुंच गया है. IOCL पर नवंबर में 309 रुपये और दिसंबर में 370 रुपये प्रति सिलेंडर तक अंडर-रिकवरी पहुंचने का अनुमान है.
आरआईएल क्यों है टॉप पिक?
नुवामा की सबसे पसंदीदा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) है. दूसरी तिमाही में आरआईएल का EBITDA 23 फीसदी बढ़ा. इसमें रिफाइनिंग सेगमेंट का 68 फीसदी और जियो का 18 फीसदी योगदान रहा, जिसने रिटेल में आई 10 फीसदी की गिरावट को संभाल लिया.
आगे का ट्रिगर भी आरआईएल के पक्ष में है. नुवामा के मुताबिक, आरआईएल के सोलर और बैटरी प्लांट वित्त वर्ष 2028 की शुरुआत तक काम करना शुरू कर देंगे और तब से कमाई में नया योगदान देंगे. यानी आरआईएल सिर्फ ऑयल-गैस पर निर्भर नहीं है, उसके पास जियो, रिटेल और अब न्यू एनर्जी का भी सहारा है.
दूसरी टॉप पिक पेट्रोनेल एलएनजी है. गैस की मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद एनएलजी टर्मिनल बिजनेस को स्थिर वॉल्यूम और रेगुलेटेड मॉडल का फायदा मिल रहा है, जो इसे मौजूदा माहौल में डिफेंसिव बनाता है.
ओएनजीसी, गेल और सिटी गैस से क्यों दूरी?
रिपोर्ट के मुताबिक, ओएनजीसी ने उत्पादन में 4 फीसदी की गिरावट के बावजूद अपना आउटपुट गाइडेंस बरकरार रखा है, लेकिन नुवामा को इस पर शक है. कमजोर प्रोडक्शन ग्रोथ और क्रूड की अस्थिरता के चलते ब्रोकरेज ओएनजीसी से बाहर निकलने की सलाह दे रहा है.
गेल ने भले ही गैस मार्केटिंग प्रॉफिट का गाइडेंस दोगुना कर दिया हो, लेकिन नुवामा कमजोर मांग को देखते हुए सतर्क है. ब्रोकरेज का मानना है कि गाइडेंस बढ़ाना आसान है, लेकिन जमीन पर मांग नहीं सुधरी तो कमाई पर दबाव बना रहेगा.सिटी गैस कंपनियों पर भी दोहरी मार है. महंगी गैस से मार्जिन सिकुड़ रहे हैं और ऊपर से पॉलिसी रिस्क भी बना हुआ है. ऐसे में इन शेयरों में नियर-टर्म में तेजी की उम्मीद कम है.
ब्रोकरेज की राय
नुवामा का साफ कहना है कि रिफाइनिंग की तेजी अब मार्केटिंग लॉस के सामने छोटी पड़ जाएगी. क्रूड की कीमत, फ्रेट कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम रिफाइनिंग मार्जिन को प्रभावित करते रहेंगे, लेकिन एलपीजी घाटा ऑयल कंपनियां की कमाई पर लगातार भारी पड़ेगा. इसलिए जो निवेशक अभी भी ऑयल कंपनियों, ओएनजीसी, गेल और सिटी गैस में बने हुए हैं, उन्हें पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने पर विचार करना चाहिए और आरआईएल और पेट्रोनेट एनएलजी जैसे मजबूत और डायवर्सिफाइड नामों पर फोकस करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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