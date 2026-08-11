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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने संसद में बताया कब लागू होगा नया वेतन

सरकार ने संसद को सूचित किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 11:58 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था, जिसके अनुसार इसकी अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक आने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग को उन विषयों पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का अधिकार है जिन पर सिफारिशें पहले तय हो जाएंगी. सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के लागू होने की किसी प्रभावी तारीख की घोषणा नहीं की है.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का आंकड़ा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च 2026 तक देश में लगभग 35.77 लाख केंद्रीय सिविलियन कर्मचारी कार्यरत थे. इसके अलावा, 31 दिसंबर 2025 तक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 33.76 लाख दर्ज की गई थी (इसमें रक्षा पेंशनभोगी शामिल नहीं हैं). वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन संशोधन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों की समीक्षा करना शामिल है.

कर्मचारी संगठनों की मांगें और बैठकें
आयोग फिलहाल देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय बैठकें कर रहा है. दिल्ली में सभी प्रमुख कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संगठनों के साथ विचार-विमर्श का दौर सोमवार को संपन्न हो गया. नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) जैसे संगठनों ने वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर अपनी मांगें सौंप दी हैं.

रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षकों (IRTSA) की मुख्य मांगें

  • न्यूनतम वेतन: न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर ₹52,600 करने की मांग की गई है.
  • फिटमेंट फैक्टर: इस गणना के लिए 2.92 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है.
  • दैनिक खर्च: मांग में इंटरनेट, पैकेज्ड पानी और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे आधुनिक घरेलू खर्चों को शामिल करने का तर्क दिया गया है.
  • वार्षिक वेतन वृद्धि: हर साल 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव है.

आगामी कार्यक्रम और डेटा संग्रह
आयोग अब 31 अगस्त से 1 सितंबर को जयपुर, 7-8 सितंबर को चेन्नई, 9 सितंबर को पुडुचेरी और 16-18 सितंबर को चंडीगढ़ का दौरा करेगा. सभी मंत्रालयों द्वारा कर्मचारियों के वेतन ढांचे और रिक्तियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो चुकी है. आयोग इस डेटा का उपयोग वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के लिए कर रहा है.

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