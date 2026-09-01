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सितंबर में पूरे 14 दिन बैंकों में रहेगा ताला, घर से निकलने से पहले चेक कर लें अपने शहर की पूरी लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, सितंबर 2026 में त्योहारों, क्षेत्रीय उत्सवों और अन्य विशेष अवसरों के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में बैंकों में कई दिन कामकाज बंद रहेगा. बैंकों की ये छुट्टियां विभिन्न राज्यों और शहरों के अनुसार तय होती हैं. इसका मतलब है कि एक राज्य या शहर में बैंक बंद होने पर जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस दिन छुट्टी हो. इसलिए, बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची जरूर देख लें. सितंबर 2026 में त्योहारों और विशेष मौकों पर होने वाली छुट्टियों की पूरी सूची इस प्रकार है: 4 सितंबर: जन्माष्टमी के अवसर पर अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और पटना सहित कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

11 सितंबर: जयपुर नगर निगम क्षेत्र में चुनाव के कारण केवल जयपुर में बैंक छुट्टी रहेगी.

14 सितंबर: गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंकों का अवकाश रहेगा.

15 सितंबर: संवत्सरी/नुआखाई/गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) के कारण अहमदाबाद, भुवनेश्वर और पणजी में बैंक बंद रहेंगे.

21 सितंबर: श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव और श्री नारायण गुरु समाधि के अवसर पर भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी.

22 सितंबर: कर्मा पूजा के चलते केवल रांची में बैंक बंद रहेंगे.

23 सितंबर: महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

25 सितंबर: इंद्रजात्रा त्योहार के कारण गंगटक में बैंकों का अवकाश रहेगा.