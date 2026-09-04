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आज बंद रहेगी SBI की UPI सर्विस, इतने देर नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन; बैंक ने जारी किया अलर्ट

क्यों बंद रहेगी सेवा? भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है कि यह रुकावट किसी तकनीकी खराबी या सर्वर फेल होने की वजह से नहीं हो रही है. बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर तकनीकी रखरखाव करता है. इसी पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया के तहत आज रात सिस्टम को अपडेट किया जाएगा, ताकि भविष्य में ग्राहकों को और अधिक सुरक्षित बैंकिंग अनुभव मिल सके.

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है. यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान या किसी को पैसे भेजने के लिए SBI की यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करते हैं, तो आज रात आपको कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बैंक की यूपीआई सेवाएं आज रात 4 सितंबर 2026 कुछ समय के लिए काम नहीं करेंगी.

कितने बजे से कितने बजे तक बंद रहेगा यूपीआई?

बैंक द्वारा जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक, यह मेंटेनेंस विंडो केवल 45 मिनट की होगी. 4 सितंबर की रात को 12:15 बजे से लेकर रात 1:00 बजे तक एसबीआई की सामान्य यूपीआई सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस समय को रात 12:30 बजे से 1:15 बजे तक भी बताया गया है. इस समय अवधि के दौरान गूगल पे, फोनपे, पेटीएम और योनो जैसे ऐप्स के जरिए भी एसबीआई खाते से लेन-देन नहीं हो पाएगा.

काम रोकने की जरूरत नहीं, 'UPI Lite' आएगा काम

बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस 45 मिनट के डाउनटाइम के दौरान भी ग्राहक छोटे भुगतानों के लिए UPI Lite सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. यूपीआई लाइट एक ऑन-डिवाइस वॉलेट है जो बैंक सर्वर के डाउन होने पर भी काम करता है.

इसके जरिए आप बिना यूपीआई पिन डाले एक बार में ₹1,000 तक का भुगतान कर सकते हैं.

इस वॉलेट में आप अधिकतम ₹5,000 तक की राशि जमा रख सकते हैं.

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

यदि आपको रात के समय कोई बड़ा या बेहद जरूरी भुगतान करना है, तो उसे मेंटेनेंस का समय शुरू होने से पहले ही पूरा कर लें. इसके अलावा, यूपीआई सेवा बंद रहने के दौरान आप पैसों के ट्रांसफर के लिए नेट बैंकिंग (IMPS/NEFT) या अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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