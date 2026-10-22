केंद्र सरकार ने 'टेलीकॉम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स नियम 2026' को दी मंजूरी, नए आविष्कारों को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स नियम, 2026 को मंजूरी दी,जिससे स्टार्टअप्स कड़े नियमों से छूट के साथ नई तकनीकों की मुफ्त टेस्टिंग कर सकेंगे.
Published : October 22, 2026 at 12:43 PM IST
नई दिल्ली: भारत को ग्लोबल टेक लीडर बनाने और टेलीकॉम सेक्टर में नए आविष्कारों को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आधिकारिक तौर पर 'टेलीकम्युनिकेशंस (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) नियम, 2026' को नोटिफाई यानी मंजूर कर दिया है. इस ऐतिहासिक कदम के बाद अब देश के युवा स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनियां, रिसर्चर्स और आम वैज्ञानिक भी टेलीकॉम क्षेत्र की बिल्कुल नई तकनीकों, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स का लाइव ट्रायल कर सकेंगे.
क्या है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स?
जब भी कोई कंपनी इंटरनेट, कॉलिंग या किसी नई टेलीकॉम टेक्नोलॉजी (जैसे 6G या एडवांस्ड एआई) पर काम करती है, तो उसे बाजार में लाने से पहले कड़े सरकारी नियमों से गुजरना पड़ता है. कई बार सख्त नियमों की वजह से नए आविष्कार रुक जाते हैं. 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' एक ऐसा सुरक्षित और कंट्रोल्ड सरकारी माहौल है, जहां कंपनियां असली दुनिया में अपनी तकनीक को टेस्ट कर सकती हैं. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस टेस्टिंग के दौरान कंपनियों को टेलीकॉम एक्ट 2023 और ट्राई (TRAI) एक्ट 1997 के कई कड़े नियमों और कानूनी बंधनों से विशेष छूट दी जाएगी.
2 साल तक खुलकर कर सकेंगे टेस्टिंग
सरकारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, किसी भी नए प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए शुरुआती समय 24 महीने यानी 2 साल का तय किया गया है. अगर कंपनियों को अपना काम पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए, तो सरकार इसकी वैलिडिटी को 12-12 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है. हालांकि, समय बढ़ाने के लिए कंपनियों को डेडलाइन खत्म होने से कम से कम 30 दिन पहले ही अप्लाई करना होगा. इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार ने बेहद मामूली 10,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस रखी है.
ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ, मुफ्त होगा ट्रायल
इस नए नियम में आम जनता के अधिकारों और सुरक्षा का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है. जो भी कंपनियां या स्टार्टअप्स आम लोगों के बीच अपनी तकनीक का ट्रायल करेंगी, उन्हें यूजर्स को साफ-साफ बताना होगा कि यह एक टेस्टिंग है. इसके लिए यूजर्स की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल में शामिल होने वाले किसी भी यूजर से कोई पैसा नहीं लिया जा सकेगा, यानी यह पूरी तरह मुफ्त होगा. इसके अलावा, जब तक तकनीक का सैंडबॉक्स ट्रायल चल रहा है, तब तक उसे बाजार में कमर्शियल तौर पर बेचा नहीं जा सकेगा.
पोर्टल के जरिए होगा सीधा आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है. आवेदकों को सरकार के विशेष डिजिटल पोर्टल पर जाकर अपनी अर्जी लगानी होगी. इसके साथ ही उन्हें अपनी पुरानी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट और उन नियमों की लिस्ट भी देनी होगी, जिनसे वे छूट चाहते हैं. सरकार ने यह भी साफ किया है कि टेस्टिंग खत्म होने के बाद भी कंपनियों को अपना पूरा डेटा, वर्क प्लान और यूजर सहमति का रिकॉर्ड कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखना होगा. सरकार के इस कदम से देश में डिजिटल क्रांति और स्वदेशी तकनीकों को एक नया आसमान मिलने की उम्मीद है.
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