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केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी शुरू: वित्त मंत्रालय ने जारी किया बजट सर्कुलर, 12 अक्टूबर से शुरू होंगी बैठकें

बजट 2027-28: मंत्रालयों को 6 अक्टूबर तक देना होगा खर्च का ब्यौरा, अतिरिक्त फंड मांगने पर रोक ( ians )

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के केंद्रीय बजट के लिए अपनी आधिकारिक तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इस वार्षिक बजट निर्माण प्रक्रिया की रूपरेखा, समय-सीमा और दिशा-निर्देश तय करते हुए आधिकारिक 'बजट सर्कुलर' जारी कर दिया है. इसके साथ ही सरकार के इस सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय नियोजन का खाका तैयार होना शुरू हो गया है. बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

सर्कुलर के अनुसार, देश के वित्तीय एजेंडे को तय करने वाली प्रक्रिया की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं 6 अक्टूबर 2026: सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने विस्तृत खर्च का अनुमान सरकार के पास जमा करना होगा.

सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने विस्तृत खर्च का अनुमान सरकार के पास जमा करना होगा. 12 अक्टूबर 2026: वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण प्री-बजट परामर्श बैठकें शुरू होंगी.

वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण प्री-बजट परामर्श बैठकें शुरू होंगी. 1 फरवरी 2027: संसद में वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-28 का अंतिम बजट पेश किए जाने की संभावना है.