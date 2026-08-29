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केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी शुरू: वित्त मंत्रालय ने जारी किया बजट सर्कुलर, 12 अक्टूबर से शुरू होंगी बैठकें

वित्त मंत्रालय ने बजट 2027-28 की तैयारी शुरू की. 12 अक्टूबर से प्री-बजट बैठकें होंगी और मंत्रालयों को 6 अक्टूबर तक ब्यौरा देना होगा.

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बजट 2027-28: मंत्रालयों को 6 अक्टूबर तक देना होगा खर्च का ब्यौरा, अतिरिक्त फंड मांगने पर रोक (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के केंद्रीय बजट के लिए अपनी आधिकारिक तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इस वार्षिक बजट निर्माण प्रक्रिया की रूपरेखा, समय-सीमा और दिशा-निर्देश तय करते हुए आधिकारिक 'बजट सर्कुलर' जारी कर दिया है. इसके साथ ही सरकार के इस सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय नियोजन का खाका तैयार होना शुरू हो गया है.

बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
सर्कुलर के अनुसार, देश के वित्तीय एजेंडे को तय करने वाली प्रक्रिया की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं

  • 6 अक्टूबर 2026: सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने विस्तृत खर्च का अनुमान सरकार के पास जमा करना होगा.
  • 12 अक्टूबर 2026: वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण प्री-बजट परामर्श बैठकें शुरू होंगी.
  • 1 फरवरी 2027: संसद में वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-28 का अंतिम बजट पेश किए जाने की संभावना है.

मुख्य नीतियां और वित्तीय रणनीति
इस बार के बजट सर्कुलर में वित्त मंत्रालय ने देश के सभी विभागों के लिए कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करने पर विशेष जोर दिया है:

  • सटीक और वास्तविक अनुमान: मंत्रालयों से कहा गया है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमान (RE) और अगले साल 2027-28 के बजट अनुमान (BE) बेहद सटीक और व्यावहारिक तरीके से तैयार करें. सरकार ने स्पष्ट किया है कि साल के बीच में किसी भी विभाग को अतिरिक्त फंड की मांग करने से बचना चाहिए.
  • मंजूरी अनिवार्य: सर्कुलर के अनुसार, केवल उन्हीं योजनाओं को बजट में पैसा आवंटित किया जाएगा जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी मिल चुकी है और जिनकी खर्च योजनाएं पूरी तरह से तैयार हैं.
  • गोपनीयता पर सख्त निर्देश: बजट से जुड़ी जानकारियों को लीक होने से बचाने के लिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं. सभी मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 'यूनियन बजट इंफॉर्मेशन सिस्टम' (UBIS) में डेटा फीड करते समय पूरी तरह से सुरक्षित कंप्यूटर प्रणालियों का ही उपयोग किया जाए.

विकसित भारत @2047 का लक्ष्य
सरकार का यह पूरा बजट अभ्यास देश को लंबी अवधि में एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है. मंत्रालय के अनुसार, बजट के सभी प्रस्ताव प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत @2047' के विजन के साथ मेल खाने चाहिए. देश के सीमित वित्तीय संसाधनों का सही और संतुलित इस्तेमाल करने के लिए ही इस पूरी कसरत को समय से पहले अंजाम दिया जा रहा है.

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