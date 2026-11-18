Nvidia Earnings Report: रिकॉर्ड मुनाफा, Q3 में रेवेन्यू भी 103% बढ़ा; Jensen Huang के इस्तीफे के बाद नए CEO की तलाश शुरू
Nvidia Earnings: Q3FY27 में एनवीडिया का रेवेन्यू 115.8 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 103 फीसदी और तिमाही आधार पर 20 फीसदी ज्यादा है.
Published : November 18, 2026 at 10:21 AM IST
नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी एनवीडिया ने एक तरफ तो इतिहास के सबसे मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी में बड़ा भूचाल भी आ गया है. कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग ने पर्सनल कंडक्ट के खुलासे के बाद स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उन्हें सीईओ के तौर पर वापस नहीं लाया जाएगा और नए सीईओ की तलाश के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
Q3FY27 में एनवीडिया का रेवेन्यू रिकॉर्ड 115.8 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 103 फीसदी और तिमाही आधार पर 20 फीसदी ज्यादा है. यह बाजार के 109.3 अरब डॉलर के अनुमान से भी करीब 6 फीसदी ज्यादा है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी बढ़ाकर 70 फीसदी से करीब 75 फीसदी कर दिया है. यानी नतीजे हर मोर्चे पर अनुमान से बेहतर रहे हैं, लेकिन सीईओ के जाने की खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है.
जेन्सेन हुआंग क्यों गए - बोर्ड ने क्या कहा?
कॉन्फ्रेंस कॉल में चेयरमैन हार्वे जोन्स ने बताया कि जेन्सेन हुआंग ने कंपनी के स्टैंडर्ड तोड़ने वाले पर्सनल कंडक्ट के खुलासे के बाद स्वेच्छा से इस्तीफा दिया. बोर्ड ने उन्हें दोबारा सीईओ नहीं बनाने का फैसला किया है. नए सीईओ की तलाश के लिए ग्लोबल एक्जिक्युटिव सर्च फर्म हैड्रिक एंड स्ट्रगल्स को जिम्मेदारी दी गई है.
बोर्ड ने नेशनल सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट-कंट्रोल ओवरसाइट के लिए एक नई कमेटी भी बनाई है. कंपनी की सीएफओ क्रेस ने कहा कि यह हमेशा की तरह व्यापार है. यानी कारोबार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
डेटा सेंटर का कमाल, रुबिन की पहली शिपमेंट से बूस्ट
Q3 में सबसे बड़ा योगदान डेटा सेंटर बिजनेस का रहा. इसका रेवेन्यू 107.6 अरब डॉलर रहा, जो सालाना 110 फीसदी और तिमाही 21 फीसदी ज्यादा है. इसमें पहली रुबिन शिपमेंट, स्टैंडअलोन वेरा सीपीयू और ब्लैकवेल अल्ट्रा का बड़ा हाथ रहा.
डेटा सेंटर में हायपरस्कैल से 60,136 मिलियन डॉलर और एआई क्लाउड्स, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्राइज से 47,474 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू आया. एज कॉम्प्यूटिंग का रेवेन्यू 8.2 अरब डॉलर रहा, जो 42 फीसदी सालाना और 14 फीसदी तिमाही ज्यादा है. यह बढ़ोतरी एंटरप्राइज ब्लैकवेल वर्कस्टेशन और फिजिकल एआई से आई. हालांकि हाई मेमोरी और सिस्टम प्राइस की वजह से कंज्यूमर PC कमजोर रहे.
मुनाफा भी रिकॉर्ड, मार्जिन में मामूली गिरावट
Non-GAAP ऑपरेटिंग इनकम 77.9 अरब डॉलर रही, जो 116 फीसदी सालाना ज्यादा है. ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 67 फीसदी रहा, जो पिछली तिमाही के 66.5 फीसदी से थोड़ा बेहतर है. PAT 64,870 मिलियन डॉलर रहा, जो तिमाही 20.23 फीसदी और सालाना 104.21 फीसदी ज्यादा है.हालांकि ग्रॉस मार्जिन में तिमाही आधार पर 10 bps की गिरावट आई, क्योंकि शुरुआती रुबिन वॉल्यूम पर मार्जिन कम है. Non-GAAP ऑपेक्स 8.8 अरब डॉलर रहा, जो तिमाही 7 फीसदी और सालाना 52 फीसदी ज्यादा है. इसमें आरएंडडी पर 7.5 अरब डॉलर खर्च हुए, जो सालाना 58 फीसदी ज्यादा है.
प्राप्तियां बढ़ीं, सप्लाई के लिए 390 अरब डॉलर के कमिटमेंट
प्राप्तियां 18 अरब डॉलर बढ़कर 81.0 अरब डॉलर हो गए. डीएसओ 60 दिन से बढ़कर 64 दिन हो गया, जिसकी वजह से लेट-क्वार्टर रुबिन शिपमेंट और कुछ IG कस्टमर्स को दिए गए लंबे टर्म हैं.सप्लाई कमिटमेंट 279 अरब डॉलर से बढ़कर 390 अरब डॉलर हो गए, जो ज्यादातर मल्टी-ईयर मेमोरी के लिए हैं. इसमें से 203 अरब डॉलर FY28 में ड्यू हैं. क्रेस ने कहा कि मेमोरी और एडवांस्ड पैकेजिंग सप्लाई सिक्योर कर ली गई है.
Q4 और FY28 का गाइडेंस
Q4 के लिए कंपनी ने 130 अरब डॉलर का गाइडेंस दिया है, जो तिमाही 12 फीसदी ज्यादा है. इसमें चीन डेटा सेंटर कंप्यूट से जीरो रेवेन्यू माना गया है. एनवीडिया ने चीन को लाइसेंस्ड हॉपर डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स की शिपिंग रोक दी है.
वित्त वर्ष 2028 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 70 फीसदी से बढ़ाकर करीब 75 फीसदी किया गया है. ग्रॉस मार्जिन 72-73 फीसदी तक रिकवर होने का अनुमान है. CPU और एंटरप्राइज रेवेन्यू दोनों के दोगुने से ज्यादा होने की उम्मीद है.
कॉन्कॉल में क्या बोली मैनेजमेंट?
क्रेस ने कहा कि डिमांड अब भी सप्लाई से कहीं ज्यादा है और एनवीडिया का कंप्यूट हर हाइपरस्केलर और नियोक्लाउड पर पूरी तरह यूज हो रहा है. क्लाउड इंडस्ट्री का बैकलॉग तीन महीने में 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है.टोकन प्राइस मई से करीब 60 फीसदी गिरे हैं, जिससे यूसेज और कंप्यूट डिमांड बढ़ रही है. जीपीयू रेंटल प्राइस बढ़ रहे हैं, हॉपर को दो गुना तक की कीमत पर री-कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और बी300 के रेट लॉन्च से 60 फीसदी से ज्यादा बढ़ गए हैं.
क्रेस ने कहा कि अजेंटिक एआई से सीपीयू डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा बढ़ रही है. Q4 को मार्जिन बॉटम बताया गया, क्योंकि कंपनी पुराने परचेज ऑर्डर को ऑनर कर रही है, इसके बाद नए प्राइसिंग पर जाएगी. बायबैक को टॉप प्रायोरिटी बताया गया और कहा गया कि पूरा ऑथराइजेशन वित्त वर्ष 2028 के अंत तक यूज कर लिया जाएगा. नए अमेरिकी एक्सपोर्ट रूल्स पर कंपनी अभी स्टडी कर रही है, लेकिन 75 फीसदी ग्रोथ के आउटलुक पर कायम है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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