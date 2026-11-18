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Nvidia Earnings Report: रिकॉर्ड मुनाफा, Q3 में रेवेन्यू भी 103% बढ़ा; Jensen Huang के इस्तीफे के बाद नए CEO की तलाश शुरू

एनवीडिया की वित्त वर्ष 2027 तीसरी तिमाही के नतीजे जारी ( AFP )

नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी एनवीडिया ने एक तरफ तो इतिहास के सबसे मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी में बड़ा भूचाल भी आ गया है. कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग ने पर्सनल कंडक्ट के खुलासे के बाद स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उन्हें सीईओ के तौर पर वापस नहीं लाया जाएगा और नए सीईओ की तलाश के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Q3FY27 में एनवीडिया का रेवेन्यू रिकॉर्ड 115.8 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 103 फीसदी और तिमाही आधार पर 20 फीसदी ज्यादा है. यह बाजार के 109.3 अरब डॉलर के अनुमान से भी करीब 6 फीसदी ज्यादा है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस भी बढ़ाकर 70 फीसदी से करीब 75 फीसदी कर दिया है. यानी नतीजे हर मोर्चे पर अनुमान से बेहतर रहे हैं, लेकिन सीईओ के जाने की खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है.