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BUY or Hold: बाजार की तेजी में ब्रोकरेज नुवामा को इन 10 IT शेयर पर भरोसा, लिस्ट में TCS-Wipro शामिल

ब्रोकरेज की 10 पसंदीदा स्टॉक्स (सांकेतिक फोटो) ( getty images )

नई दिल्ली: बाजार में मंगलवार को तेजी का माहौल है. सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा चुका है. वहीं, निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ काम करता नजर आया. इस बीच ब्रोकरेज नुवामा ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने 10 आईटी शेयरों पर भरोसा जताया है. ग्लोबल एआई और एंटी-एआई ट्रेड की वजह से आईटी शेयरों में भले ही भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हो, लेकिन ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को भारतीय आईटी सेक्टर पर अब भी पूरा भरोसा है.

नुवामा ने अपनी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2वित्त वर्ष 2027) के नतीजों को लेकर रिव्यू रिपोर्ट में कहा है कि नीचे से फंडामेंटल्स सुधर रहे हैं. कंपनियों के डील पाने की गति बढ़ रही है. कंपनियों की कमेंट्री बेहतर है और वैल्यूएशन सस्ता हो गया है. जैसे-जैसे जेन-एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, भारतीय आईटी कंपनियों को फिर से रिबाउंड मिलेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक Q2वित्त वर्ष 2027 में डिमांड ट्रेंड लगभग पहले जैसा ही रहा. मौजूदा डील पाइपलाइन के स्टेडी एग्जीक्यूशन ने सतर्क डिस्क्रेशनरी खर्च की भरपाई कर दी. ज्यादातर कंपनियों ने उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ दी, जबकि टियर-2 कंपनियों ने टियर-1 से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा. नुवामा ने अपनी कवरेज के 10 बड़े आईटी शेयरों पर बॉय और होल्ड की रेटिंग दी है. TCS Share Price target नुवामा को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कसंलटेंसी सर्विसेजी (TCS) पर सबसे ज्यादा भरोसा है. इसका करंट मार्केट प्राइस 2411 रुपये है और टारगेट 2750 रुपये रखा गया है. टीसीएस की एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू Q2वित्त वर्ष 2027 में 107 फीसदी बढ़कर 3.1 अरब डॉलर हो गई है, जो कुल रेवेन्यू का करीब 10 फीसदी है. वित्त वर्ष 2028 में ईपीएस 165 रुपये और वित्त वर्ष 2029 में 176 रुपये रहने का अनुमान है. Infosys Share Price target इन्फोसिस पर नुवामा ने होल्ड होल्ड की सलाह दी है. इसका करंट मार्केट प्राइस 1129 रुपये है और टारगेट 1200 रुपये है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 ग्रोथ गाइडेंस घटाकर 1 फीसदी से 2 फीसदी कर दिया है. AI रेवेन्यू 540 मिलियन डॉलर यानी कुल रेवेन्यू का 10.5 फीसदी हो गया है. वित्त वर्ष 2028 ईपीएस 79 रुपये रहने का अनुमान है. HCLTech Share Price target एचसीएल टेक पर भी होल्ड रेटिंग है. करंट मार्केट प्राइस 1359 रुपये के मुकाबले टारगेट 1,250 रुपये रखा गया है, यानी यहां से गिरावट का अनुमान है. कंपनी की एडवांस्ड AI रेवेन्यू 78 फीसदी सालाना बढ़ी है, जो सर्विसेज रेवेन्यू का 6.8 फीसदी है. वित्त वर्ष 2028 ईपीएस 77 रुपये रहने का अनुमान है. Wipro Share Price target विप्रो पर नुवामा ने बॉय की सलाह दी है. करंट मार्केट प्राइस 191 रुपये है और टारगेट 215 रुपये है. Q2 में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही, हालांकि टोटल टीसीवी घटकर 2,595 मिलियन डॉलर रह गया. वित्त वर्ष 2028 ईपीएस 14 रुपये और FY29 ईपीएस 15 रुपये रहने का अनुमान है. Tech Mahindra Share Price target टेक महिंद्रा पर बॉय रेटिंग के साथ 1950 रुपये का टारगेट दिया गया है. करंट मार्केट प्राइस 1759 रुपये है. कंपनी का टर्नअराउंड सबसे मजबूत दिख रहा है, वित्त वर्ष 2027 में ईपीएस ग्रोथ 36.6 फीसदी रहने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2028 ईपीएस 93 रुपये और FY29 ईपीएस 102 रुपये रहने की उम्मीद है.