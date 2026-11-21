Nuvama Top Stocks Pick: नुवामा का 8 इंफ्रा स्टॉक्स पर BUY कॉल, 2 पर REDUCE रेटिंग; जानें किसमें कितना अपसाइड
Nuvama Stocks Pick: नुवामा के मुताबिक, एग्जीक्यूशन में सुधार हुआ, लेकिन मार्जिन प्रेशर, बढ़ता कर्ज और सुस्त ऑर्डर इनफ्लो सेक्टर के लिए चुनौती बने हैं.
Published : November 21, 2026 at 12:03 PM IST
नई दिल्ली: इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के दूसरी तिमाही (Q2FY27) नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने अपनी कवरेज वाली कंपनियों पर नई रेटिंग जारी की है. नुवामा ने कुल 11 कंपनियों में से 8 पर बॉय, 1 पर होल्ड और 2 पर रिड्यूस की सलाह दी है. हालांकि, ब्रोकरेज ने पूरे सेक्टर को लेकर सतर्क रुख बनाए रखा है. नुवामा का कहना है कि भले ही वित्त वर्ष 2027 के बजट में इंफ्रा के लिए ज्यादा आवंटन हुआ है, लेकिन अस्थिर आर्थिक हालात और कमजोर मार्जिन के चलते सेक्टर पर अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है.
नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक. वित्त वर्ष 2026-2027 की दूसरी तिमाही में टॉप-13 लिस्टेड इंफ्रा कंपनियों का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़ा, लेकिन तिमाही आधार पर यह फ्लैट रहा. दूसरी तरफ, EBITDA मार्जिन 130 बेसिस प्वाइंट घटकर 9.4 फीसदी और एडजस्टेड PAT मार्जिन 20 बेसिस प्वाइंट घटकर 4.5 फीसदी रह गया. ब्रोकरेज के मुताबिक, ईरान युद्ध की वजह से इनपुट कॉस्ट में उतार-चढ़ाव और लेबर कॉस्ट में बढ़ोतरी ने मार्जिन पर दबाव बनाया. ज्यादातर ईपीसी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2027 के लिए फ्लैट से लेकर सिंगल-डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है.
ऑर्डर, कर्ज और वर्किंग कैपिटल का हाल
नुवामा की रिपोर्ट में कहा गया कि Q2FY27 में ऑर्डर इनफ्लो कमजोर रहा. टॉप-13 कंपनियों का कुल ऑर्डर इनफ्लो सालाना आधार पर 4 फीसदी और तिमाही आधार पर 26 फीसदी घट गया. NHAI की तरफ से ऑर्डरिंग में सुस्ती की वजह से रोड ईपीसी कंपनियों ने रेलवे, सोलर, पावर T&D और माइनिंग जैसे दूसरे सेगमेंट में डायवर्सिफाई किया है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि कुल ऑर्डर बुक सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़कर 34,67,107 लाख रुपये हो गई और बुक-टू-बिल रेशियो मामूली सुधरकर 3.9 गुना हो गया, जो पहली तिमाही में 3.8 गुना था. इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी बनी हुई है.
दूसरी तरफ, कर्ज और वर्किंग कैपिटल की स्थिति बिगड़ी है. कवरेज यूनिवर्स का नेट डेट-टू-इक्विटी पहली तिमाही के 0.15 गुना से बढ़कर Q2FY27 के आखिरी में 0.18 गुना हो गया. वर्किंग कैपिटल साइकिल भी 235 दिन से बिगड़कर 244 दिन हो गई. इसका मतलब है कि कंपनियों का पैसा लंबे समय तक फंसा रह रहा है.
वैगन कंपनियों का प्रदर्शन भी कमजोर रहा. तीनों लिस्टेड वैगन कंपनियों का रेवेन्यू 15 फीसदी घट गया. तीनों कंपनियों ने 3,599 वैगन डिस्पैच किए, जो सालाना आधार पर 35 फीसदी कम हैं. हालांकि, इंडियन रेलवे ने हाल में 9,638 वैगनों के लिए करीब 39 अरब रुपये के ऑर्डर दिए हैं, जिससे आगे एग्जीक्यूशन सुधरने की उम्मीद है. वैगन कंपनियों का EBITDA मार्जिन 20 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 11.4 फीसदी हुआ, जबकि PAT मार्जिन 6.1 फीसदी पर स्थिर रहा.
नुवामा की रेकमेंडेशन: किस शेयर में कितना अपसाइड?
Capacite Infraprojects Share Price Target: नुवामा ने सबसे ज्यादा अपसाइड कैपेसिटे इंफ्रा में देखा है. इस पर बॉय रेटिंग के साथ 269 रुपये का टारगेट दिया है, जो मौजूदा भाव 169 रुपये से 59 फीसदी ज्यादा है.
NBCC Share Price Target: एनबीसीसी पर भी बॉय रेटिंग दी है. टारगेट 120 रुपये है, जो करंट मार्केट प्राइस 80 रुपये प्रति शेयर से 51 फीसदी अपसाइड की उम्मीद बताता है.
G R Infraprojects Share Price Target: नुवामा ने जीआर इंफ्रा पर 967 रुपये के टारगेट के साथ बॉय रेटिंग बरकरार रखा है, जो 769.70 रुपये प्रति शेयर के मार्केट प्राइस से 25 फीसदी अपसाइड है.
Ahluwalia Contracts Share Price Target: अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर 780 रुपये का टारगेट है, जो 527 रुपये प्रति शेयर से 48 फीसदी अपसाइड है.
NCC Share Price Target: एनसीसी पर 178 रुपये का टारगेट दिया गया है, जो 132 रुपये प्रति शेयर के करंट मार्केट प्राइस से 51 फीसदी अपसाइड बता रहा है.
Afcons Infrastructure Share Price Target: इस शेयर पर ब्रोकरेज ने 313 रुपये का टारगेट दिया है. ये स्टॉक भी अपने करंट मार्केट प्राइस 218.50 रुपये प्रति शेयर से 41 फीसदी ऊपर की ओर जा सकता है.
Titagarh Rail Systems Share Price Target: टिटागढ़ रेल सिस्टम्स पर 1,050 रुपये के टारगेट के साथ बॉय है, करंट मार्केट प्राइस 728 रुपये से 44 फीसदी अपसाइड है.
Texmaco Share Price Target: टेक्समैको रेल पर बॉय के साथ 153 रुपये का टारगेट है, जो कि अपने करंट मार्केट प्राइस 111 रुपये से 37 फीसदी अपसाइड है.
KNR Construction Share Price Target: इस पर नुवामा ने होल्ड की सलाह दी है. टारगेट 122 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस 104 रुपये से 17 फीसदी अपसाइड है.
Ashoka Buildcon Share Price Target: अशोका बिल्डकॉन पर नुवामा ने रिड्यूस की सलाह दी है. टारगेट 97 रुपये है, जो करंट मार्केट प्राइस 111 रुपये से 13 फीसदी नीचे है.
PNC Infratech Share Price Target: इस शेयर पर भी रिड्यूस रेटिंग दी गई है और टारगेट 130 रुपये है, जो करंट मार्केट प्राइस 130 रुपये के बराबर है. यानी कोई अपसाइड नहीं है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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