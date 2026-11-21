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Nuvama Top Stocks Pick: नुवामा का 8 इंफ्रा स्टॉक्स पर BUY कॉल, 2 पर REDUCE रेटिंग; जानें किसमें कितना अपसाइड

ब्रोकरेज नुवामा के टॉप स्टॉक्स पिक (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के दूसरी तिमाही (Q2FY27) नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने अपनी कवरेज वाली कंपनियों पर नई रेटिंग जारी की है. नुवामा ने कुल 11 कंपनियों में से 8 पर बॉय, 1 पर होल्ड और 2 पर रिड्यूस की सलाह दी है. हालांकि, ब्रोकरेज ने पूरे सेक्टर को लेकर सतर्क रुख बनाए रखा है. नुवामा का कहना है कि भले ही वित्त वर्ष 2027 के बजट में इंफ्रा के लिए ज्यादा आवंटन हुआ है, लेकिन अस्थिर आर्थिक हालात और कमजोर मार्जिन के चलते सेक्टर पर अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक. वित्त वर्ष 2026-2027 की दूसरी तिमाही में टॉप-13 लिस्टेड इंफ्रा कंपनियों का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़ा, लेकिन तिमाही आधार पर यह फ्लैट रहा. दूसरी तरफ, EBITDA मार्जिन 130 बेसिस प्वाइंट घटकर 9.4 फीसदी और एडजस्टेड PAT मार्जिन 20 बेसिस प्वाइंट घटकर 4.5 फीसदी रह गया. ब्रोकरेज के मुताबिक, ईरान युद्ध की वजह से इनपुट कॉस्ट में उतार-चढ़ाव और लेबर कॉस्ट में बढ़ोतरी ने मार्जिन पर दबाव बनाया. ज्यादातर ईपीसी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2027 के लिए फ्लैट से लेकर सिंगल-डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है.