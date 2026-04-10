आप भी सोशल मीडिया देखकर खरीदते हैं शेयर? NSE की इस चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी!
एनएसई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध स्टॉक टिप्स और गारंटीड रिटर्न देने वाले धोखेबाजों से निवेशकों को सावधान रहने की सख्त चेतावनी दी है.
Published : April 10, 2026 at 1:39 PM IST
मुंबई: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध रूप से शेयर बाजार के टिप्स देने और 'गारंटीड रिटर्न' का लालच देने वाले धोखेबाजों के खिलाफ निवेशकों और ट्रेडर्स को सख्त चेतावनी जारी की है. एक्सचेंज ने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में निश्चित रिटर्न का वादा करना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है.
धोखाधड़ी के दो बड़े मामलों का खुलासा
एनएसई ने अपनी एडवाइजरी में विशेष रूप से दो मामलों का उल्लेख किया है जो निवेशकों को अपने जाल में फंसा रहे थे:
'नितिन' और एवरीडे पावर ऑफ स्टॉक्स
एक्सचेंज के संज्ञान में आया है कि 'नितिन' नाम का एक व्यक्ति टेलीग्राम पर इस नाम से चैनल चला रहा है. वह लोगों को स्टॉक टिप्स देने, निवेश पर निश्चित रिटर्न का वादा करने और निवेशकों के ट्रेडिंग अकाउंट्स को खुद संभालने (अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज) की अवैध पेशकश कर रहा है.
'सत्येंद्र दुबे' और 'वेल्थ ट्रेडिंग'
दूसरे मामले में, एक्सचेंज ने सत्येंद्र दुबे नामक व्यक्ति को फ्लैग किया है. यह व्यक्ति 'वेल्थ ट्रेडिंग' नाम की संस्था से जुड़ा है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोबाइल ऐप्स के जरिए 'डब्बा ट्रेडिंग' (अवैध समानांतर ट्रेडिंग) का नेटवर्क चला रहा है.
एक्सचेंज ने साफ तौर पर कहा है कि ये दोनों व्यक्ति एनएसई के किसी भी रजिस्टर्ड मेंबर के साथ न तो ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर जुड़े हैं और न ही अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हैं.
निवेशकों को दी गई अहम सलाह
आईडी और पासवर्ड शेयर न करें
एनएसई ने निवेशकों से अपील की है कि वे कभी भी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे संवेदनशील क्रेडेंशियल्स किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न करें.
ब्रोकर की जांच करें
किसी भी ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार के साथ जुड़ने से पहले उसकी प्रमाणिकता की जांच करें. निवेशक इसके लिए एनएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 'नो/लोकेट योर स्टॉक ब्रोकर' सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.
जोखिम और नुकसान
एक्सचेंज ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई निवेशक ऐसे अनधिकृत और गैर-कानूनी निवेश योजनाओं में पैसा लगाता है, तो वह पूरी तरह से उसका अपना जोखिम होगा. एक्सचेंज ऐसी किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देता है.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का विवाद या वित्तीय नुकसान होता है, तो निवेशकों को एक्सचेंज के आधिकारिक सुरक्षा तंत्रों का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, विवाद समाधान और आधिकारिक शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं. इसलिए निवेशक केवल सेबी (SEBI) पंजीकृत सलाहकारों के माध्यम से ही बाजार में सुरक्षित निवेश करें.
ये भी पढ़ें- असम की इस महिला ने तोड़ा मुखौटा कला पर मर्दों का एकाधिकार, विदेशों में भी बज रहा डंका