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आप भी सोशल मीडिया देखकर खरीदते हैं शेयर? NSE की इस चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी!

मुंबई: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध रूप से शेयर बाजार के टिप्स देने और 'गारंटीड रिटर्न' का लालच देने वाले धोखेबाजों के खिलाफ निवेशकों और ट्रेडर्स को सख्त चेतावनी जारी की है. एक्सचेंज ने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में निश्चित रिटर्न का वादा करना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है.

धोखाधड़ी के दो बड़े मामलों का खुलासा

एनएसई ने अपनी एडवाइजरी में विशेष रूप से दो मामलों का उल्लेख किया है जो निवेशकों को अपने जाल में फंसा रहे थे:

'नितिन' और एवरीडे पावर ऑफ स्टॉक्स

एक्सचेंज के संज्ञान में आया है कि 'नितिन' नाम का एक व्यक्ति टेलीग्राम पर इस नाम से चैनल चला रहा है. वह लोगों को स्टॉक टिप्स देने, निवेश पर निश्चित रिटर्न का वादा करने और निवेशकों के ट्रेडिंग अकाउंट्स को खुद संभालने (अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज) की अवैध पेशकश कर रहा है.

'सत्येंद्र दुबे' और 'वेल्थ ट्रेडिंग'

दूसरे मामले में, एक्सचेंज ने सत्येंद्र दुबे नामक व्यक्ति को फ्लैग किया है. यह व्यक्ति 'वेल्थ ट्रेडिंग' नाम की संस्था से जुड़ा है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोबाइल ऐप्स के जरिए 'डब्बा ट्रेडिंग' (अवैध समानांतर ट्रेडिंग) का नेटवर्क चला रहा है.

एक्सचेंज ने साफ तौर पर कहा है कि ये दोनों व्यक्ति एनएसई के किसी भी रजिस्टर्ड मेंबर के साथ न तो ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर जुड़े हैं और न ही अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हैं.