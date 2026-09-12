ETV Bharat / business

17 सितंबर से खुल रहा है NSE का IPO, अप्लाई करने से पहले जान लें ये 3 जरूरी बातें

हैदराबाद: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बहुप्रतीक्षित IPO का इंतजार अब खत्म हो गया है. NSE IPO 17 सितंबर 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, बाजार नियामक सेबी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, एक्सचेंज प्रबंधन ने इस मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की आधिकारिक तारीखों और प्राइस बैंड की घोषणा कर दी है. निवेशक इस पब्लिक इश्यू में 21 सितंबर 2026 तक पैसा लगा सकेंगे.

₹22,561 करोड़ का होगा कुल इश्यू साइज

एनएसई ने इस मेगा आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड ₹1,700 से ₹1,785 तय किया है. ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी की कुल वैल्यूएशन ₹4.42 लाख करोड़ आंकी गई है. हालांकि, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, एनएसई ने अपने ऑफर फॉर सेल (OFS) के आकार में करीब 15% की कटौती की है. अब यह इश्यू ₹22,561.57 करोड़ का होगा, जिसमें मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 12.64 करोड़ शेयरों की बिक्री की जाएगी. चूंकि यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, इसलिए आईपीओ से मिलने वाली पूरी रकम बेचने वाले शेयरधारकों (जैसे एसबीआई, एलआईसी आदि) को मिलेगी, एक्सचेंज के पास कोई नई पूंजी नहीं आएगी.

रिटेल निवेशकों के लिए लॉट साइज और कोटा

इस आईपीओ के तहत एक लॉट में 8 शेयर शामिल किए गए हैं. इसके चलते रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹14,280 का न्यूनतम निवेश करना होगा. नियमों के मुताबिक, इस इश्यू का 35% हिस्सा खुदरा (Retail) निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) और शेष 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए रिजर्व है. इसके अलावा, पात्र कर्मचारियों के लिए ₹70 करोड़ तक का कोटा अलग से आरक्षित किया गया है.