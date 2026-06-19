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NSE IPO संकट में? बॉम्बे हाईकोर्ट में लिस्टिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग

विदेशी निवेश में पारदर्शिता की कमी और कोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण एनएसई का ₹30,000 करोड़ का आईपीओ विवादों में घिर गया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 11:16 AM IST

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मुंबई: देश के सबसे बड़े शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के ₹30,000 करोड़ के आईपीओ (IPO) को लेकर एक बड़ी खबर आई है. एनएसई ने बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास अपने शुरुआती दस्तावेज (DRHP) जमा कर दिए हैं. इन दस्तावेजों से पता चला है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मामला लंबित है, जिसमें इस आईपीओ को रोकने की मांग की गई है. मुंबई के एक आम निवेशक द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 24 जून, 2026 को होगी.

याचिकाकर्ता का कहना है कि एनएसई में विदेशी निवेश को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं है. आरोप लगाया गया है कि मॉरीशस की कंपनियों और पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-Notes) के जरिए निवेश करने वाले असली मालिकों के नाम छिपे हुए हैं. याचिका में मांग की गई है कि सेबी इस मामले की जांच करे और एनएसई अपने बड़े शेयरधारकों के असली नाम और केवाईसी (KYC) दस्तावेज सार्वजनिक करे. दूसरी तरफ, एनएसई ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है और कहा है कि वह कोर्ट में इसका कड़ा जवाब दे रहा है.

बाजार और निवेशकों से जुड़े अन्य बड़े जोखिम
आईपीओ के दस्तावेजों में एनएसई ने अपने बिजनेस से जुड़े कुछ और खतरों के बारे में भी बताया है:

  • तकनीक की नकल का डर: एनएसई के कई इन-हाउस सॉफ्टवेयर और सिस्टम का पेटेंट नहीं हुआ है. इस वजह से प्रतिस्पर्धी कंपनियां इसकी नकल कर सकती हैं.
  • ट्रेडमार्क का अधूरा रजिस्ट्रेशन: एक्सचेंज के कुछ जरूरी ट्रेडमार्क (ब्रांड नेम) अभी पूरी तरह रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिससे उनके गलत इस्तेमाल का खतरा है.
  • फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट: अप्रैल 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनएसई के नाम पर फर्जी अकाउंट चलाने वाले अज्ञात लोगों पर रोक लगाई थी. ये लोग नकली ट्रेडिंग स्कीम चलाकर लोगों को ठग रहे थे.
  • धोखाधड़ी और फिशिंग: एनएसई ने चेतावनी दी है कि ब्रांड के नाम का गलत इस्तेमाल होने से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी बढ़ सकती है, जिससे बाजार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है.

यह आईपीओ पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा. इसका मतलब है कि एनएसई खुद कोई नया शेयर नहीं बेच रहा है, बल्कि उसके पुराने निवेशक अपने 14.89 करोड़ शेयर बेचकर बाहर निकलेंगे. इस आईपीओ के बाद एनएसई की कुल कीमत करीब ₹5 लाख करोड़ ($55 अरब) आंकी जा रही है.

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