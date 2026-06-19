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NSE IPO संकट में? बॉम्बे हाईकोर्ट में लिस्टिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग

मुंबई: देश के सबसे बड़े शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के ₹30,000 करोड़ के आईपीओ (IPO) को लेकर एक बड़ी खबर आई है. एनएसई ने बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास अपने शुरुआती दस्तावेज (DRHP) जमा कर दिए हैं. इन दस्तावेजों से पता चला है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मामला लंबित है, जिसमें इस आईपीओ को रोकने की मांग की गई है. मुंबई के एक आम निवेशक द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 24 जून, 2026 को होगी.

याचिकाकर्ता का कहना है कि एनएसई में विदेशी निवेश को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं है. आरोप लगाया गया है कि मॉरीशस की कंपनियों और पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-Notes) के जरिए निवेश करने वाले असली मालिकों के नाम छिपे हुए हैं. याचिका में मांग की गई है कि सेबी इस मामले की जांच करे और एनएसई अपने बड़े शेयरधारकों के असली नाम और केवाईसी (KYC) दस्तावेज सार्वजनिक करे. दूसरी तरफ, एनएसई ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है और कहा है कि वह कोर्ट में इसका कड़ा जवाब दे रहा है.

बाजार और निवेशकों से जुड़े अन्य बड़े जोखिम

आईपीओ के दस्तावेजों में एनएसई ने अपने बिजनेस से जुड़े कुछ और खतरों के बारे में भी बताया है: