NSE की सुस्त लिस्टिंग: ₹1,785 का शेयर ₹1,800 पर ओपन, निवेशकों को प्रति शेयर मिला महज ₹15 का मुनाफा
NSE की लिस्टिंग बेहद फ्लैट रही है और निवेशकों को केवल ₹15 प्रति शेयर का मामूली मुनाफा मिला है.
Published : September 24, 2026 at 2:18 PM IST
मुंबई: देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आज दलाल स्ट्रीट पर सुस्त शुरुआत हुई है. लंबे समय से प्रतीक्षित इस आईपीओ के शेयरों की लिस्टिंग उम्मीद के मुताबिक धमाकेदार नहीं रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर NSE का शेयर अपने फाइनल इश्यू प्राइस ₹1,785 के मुकाबले महज 0.84% के मामूली प्रीमियम के साथ ₹1,800 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ. इसका मतलब है कि जिन निवेशकों को इस मेगा आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था, उन्हें शुरुआती दौर में प्रति शेयर सिर्फ ₹15 का लिस्टिंग गेन मिल सका है.
यह लिस्टिंग ग्रे मार्केट में चल रही हलचल और दावों से काफी पीछे रह गई. लिस्टिंग से पहले तक ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 2.2% से 2.5% की बढ़त का संकेत दे रहा था, जिससे निवेशकों को कम से कम ₹1,825 के आसपास ओपनिंग की उम्मीद थी. हालांकि, आज सुबह बाजार खुलने के बाद शुरुआती लिस्टिंग काफी सपाट और सुस्त साबित हुई.
शुरुआती झटके के बाद शेयरों में लौटी तेजी
भले ही शेयर बाजार में NSE की ओपनिंग बेहद शांत रही हो, लेकिन ट्रेडिंग शुरू होने के बाद इसमें तगड़ी रिकवरी देखी गई. शुरुआती मिनटों में ही निचले स्तरों पर संस्थागत निवेशकों की मजबूत बाइंग (खरीदारी) के चलते शेयर ने गति पकड़ी. निचले स्तर से उबरकर यह शेयर करीब 5% से अधिक उछलकर ₹1,878 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जो निवेशक आईपीओ में शेयर पाने से चूक गए थे, उन्होंने लिस्टिंग के बाद इस मजबूत बिजनेस मॉडल वाले शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए आक्रामक खरीदारी की. इस मजबूत रिकवरी के साथ ही NSE का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन (बाजार पूंजीकरण) करीब ₹4.45 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है.
आईपीओ को मिला था 5 गुना से अधिक रिस्पॉन्स
₹22,561.57 करोड़ रुपये का यह भारी-भरकम पब्लिक इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) पर आधारित था, जिसमें मौजूदा शेयरधारकों ने अपनी हिस्सेदारी बेची है. बिडिंग के दौरान इस आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और यह कुल 5.71 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था.
श्रेणीवार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कुछ इस प्रकार रहे थे
- QIB (संस्थागत निवेशक): यह हिस्सा सबसे ज्यादा 12.68 गुना भरा था.
- NII (गैर-संस्थागत निवेशक): इस कैटेगरी को 6.55 गुना आवेदन मिले थे.
- रिटेल (खुदरा निवेशक): आम निवेशकों का हिस्सा महज 1.39 गुना ही सब्सक्राइब हो सका था.
कुल 8.86 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले बाजार से 50.58 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं.
लंबी अवधि के निवेशकों के लिए क्या है सलाह?
बाजार के जानकारों का कहना है कि भले ही शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स और लिस्टिंग गेन के लिहाज से यह शुरुआत फीकी रही हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए एनएसई एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के रूप में इसकी मोनोपॉली और वित्तीय मजबूती इसे लॉन्ग-टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक टिकाऊ शेयर बनाती है.
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