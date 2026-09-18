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NSE IPO दूसरे ही दिन फुल हुआ देश का दूसरा सबसे बड़ा IPO, जानें GMP और लिस्टिंग डेट

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेगा आईपीओ अपनी बिडिंग के दूसरे दिन ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है. 22,569 करोड़ रुपये का यह पब्लिक इश्यू भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ बन चुका है. शुक्रवार को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) और गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) की तरफ से मिले बेहद आक्रामक और उत्साहजनक रिस्पॉन्स के दम पर इस आईपीओ ने सफलता का नया इतिहास रच दिया है.

संस्थागत निवेशकों ने लगाया दांव, रिटेल में भी दिखा भरोसा

बीएसई (BSE) से दोपहर करीब 3 बजे तक मिले आंकड़ों के अनुसार, इस पब्लिक ऑफर के तहत कुल 8.86 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई थी, जिसके मुकाबले बाजार से 8.88 करोड़ (8,88,23,000) शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं. श्रेणीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 1.37 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 1.32 गुना सब्सक्राइब हुआ है. वहीं, रिटेल यानी आम निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में भी अच्छी खासी तेजी देखी गई है और यह कोटा भी 66 फीसदी से अधिक भरा जा चुका है.

इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू

यह आईपीओ आकार के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम है. इसने साल 2022 में आए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के 21,000 करोड़ रुपये के आईपीओ को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, यह साल 2024 में आए हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आईपीओ से थोड़ा नीचे बना हुआ है. इससे पहले, बुधवार को एनएसई ने एंकर इनवेस्टर्स के जरिए रिकॉर्ड 6,746 करोड़ रुपये जुटाए थे. इस एंकर राउंड में सरकारी कंपनी एलआईसी (LIC), गोल्डमैन सैक्स और फिडेलिटी जैसे वैश्विक दिग्गजों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. साथ ही, सिंगापुर के जीआईसी (GIC), अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) और नॉर्जेस बैंक जैसे संप्रभु वेल्थ फंड्स ने भी भारी निवेश किया है.