ETV Bharat / business

NSE IPO को जल्द मिल सकती है मंजूरी, SEBI प्रमुख ने दिया संकेत

चेन्नई (तमिलनाडु): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने संकेत दिया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का लंबित इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) इस महीने के अंत तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त कर सकता है. पांडे ने ANI से बातचीत में कहा कि बोर्ड IPO मंजूरी के बहुत ही उन्नत चरण में है, लेकिन उन्होंने कोई निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया.

IPO प्रक्रिया में प्रगति

NSE ने पहली बार दिसंबर 2016 में अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था. लेकिन गवर्नेंस और को-लोकेशन विवाद के चलते प्रक्रिया लंबित रह गई. बाद में, 2019, 2020 और अगस्त 2024 में NSE ने फिर से SEBI से NOC के लिए आवेदन किया.

अक्टूबर 2024 में NSE ने ट्रेडिंग एक्सेस प्वाइंट (TAP) आर्किटेक्चर और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों का समाधान किया और 643 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा किया. यह कदम उच्च-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ संस्थाओं को कथित तरजीही पहुंच के आरोपों के समाधान के लिए उठाया गया था.

NSE ने इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव, बोर्ड पुनर्गठन और अनुपालन ढांचे को मजबूत करना जैसी सुधारात्मक कार्रवाई भी की.

डिजिटल प्लेटफॉर्म और निवेशक सुरक्षा पर SEBI का फोकस

SEBI ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है. पांडे ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक वीडियो हटा दिए गए हैं, जो निवेशकों को भ्रामक शेयर टिप्स दे रहे थे. इस काम में SEBI ने ‘सुदर्शन’ नामक AI टूल का उपयोग किया है, जो ऑनलाइन बाजार से जुड़े उल्लंघनों की पहचान करता है.