ETV Bharat / business

निवेशकों के लिए कमाई का बंपर मौका! ₹30,000 करोड़ का महा-IPO ला रहा है NSE, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है. देश के सबसे बड़े शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास शुरुआती दस्तावेज (DRHP) जमा कर दिए हैं. खबरों के मुताबिक, यह आईपीओ लगभग 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. इसके साथ ही यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन जाएगा. इससे पहले यह रिकॉर्ड हुंडई मोटर इंडिया (₹27,870 करोड़) के नाम था.

6% हिस्सेदारी बेचेंगे मौजूदा निवेशक

यह आईपीओ पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा. इसका मतलब है कि एनएसई कंपनी के तौर पर कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी और न ही कोई नया फंड जुटाएगी. इसके बजाय, एक्सचेंज के मौजूदा संस्थागत निवेशक अपनी करीब 6 फीसदी हिस्सेदारी (14.89 करोड़ शेयर) आम जनता और अन्य निवेशकों को बेचेंगे. इस बिक्री से मिलने वाला पूरा पैसा उन निवेशकों के पास जाएगा जो अपने शेयर बेच रहे हैं.

कौन से बड़े निवेशक बेच रहे हैं शेयर?

इस आईपीओ में कुल 23 मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इसमें सबसे ज्यादा 2.48 करोड़ शेयर बेचेगा. इसके अलावा एमएस स्ट्रेटेजिक (मॉरीशस), कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े नाम भी अपने शेयर बेच रहे हैं. हालांकि, एनएसई की सबसे बड़ी शेयरधारक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जिसके पास 10.72% हिस्सेदारी है, इस आईपीओ में अपना एक भी शेयर नहीं बेच रही है.