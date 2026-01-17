ETV Bharat / business

Budget 2026: रविवार को भी होगी ट्रेडिंग, 1 फरवरी को बजट के लिए खुले रहेंगे NSE-BSE

मुंबई: देश के दो प्रमुख शेयर बाजार—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)—ने यूनियन बजट 2026 को लेकर अहम घोषणा की है. दोनों एक्सचेंजों ने साफ किया है कि 1 फरवरी 2026 को शेयर बाजार खुले रहेंगे. खास बात यह है कि इस बार 1 फरवरी रविवार के दिन पड़ रही है, इसके बावजूद बाजार में सामान्य कारोबार होगा. इस फैसले से निवेशकों और बाजार से जुड़े लोगों के बीच चल रही अटकलों पर विराम लग गया है.

स्टैंडर्ड टाइमिंग के अनुसार होगा कारोबार

NSE ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यूनियन बजट पेश होने के कारण 1 फरवरी को लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा. BSE और NSE दोनों एक्सचेंज अपने निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे और बंद होंगे. इसका मतलब है कि शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे खुलेगा और दोपहर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी. प्री-ओपन और क्लोजिंग सेशन भी सामान्य कारोबारी दिनों की तरह रहेंगे.

1 फरवरी को 11 बजे पेश होगा यूनियन बजट

सरकार पहले ही संसद के बजट सत्र का ऐलान कर चुकी है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12 जनवरी को यह पुष्टि की थी कि 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे यूनियन बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा. परंपरा के अनुसार हर साल यूनियन बजट लोकसभा में ही पेश किया जाता है और बीते कई वर्षों से इसकी तारीख 1 फरवरी तय की जा रही है.

लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लगातार नौवीं बार यूनियन बजट पेश करेंगी. बजट से पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का आकलन होगा. इसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इकोनॉमिक सर्वे की प्रमुख बातों की जानकारी देंगे. यूनियन बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है.