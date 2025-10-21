ETV Bharat / business

इंतजार खत्म: दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग, एनएसई-बीएसई रचेंगे इतिहास

पहली बार एनएसई और बीएसई पहली बार करेंगे दोपहर में मुहूर्त ट्रेडिंग करेंगे. ( IANS )

मुंबई: दशकों में पहली बार, भारत के शेयर बाजार बाजार के सबसे प्रतीकात्मक आयोजनों में से एक, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का समय बदल रहा है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आज दोपहर मेंदोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे. पहले ये सामान्य रूप से शाम के समय होता था. गौर करें तो यह नए हिंदू वित्तीय वर्ष, संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक है. मुहूर्त ट्रेडिंग को हमेशा से एक शुभ अवसर माना जाता रहा है, जो आस्था और वित्त का संगम है. व्यापारियों और निवेशकों का मानना ​​है कि इस अवधि के दौरान व्यापार करने से आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर 1:30 बजे प्री-ओपन सत्र शुरू होगा. एनएसई और बीएसई दोनों पर, इसके बाद एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र होगा. इस अवधि के दौरान किए गए, सभी ट्रेड सामान्य निपटान नियमों के अधीन होंगे. इसका मतलब है कि डिलीवरी और भुगतान दायित्व सामान्य ट्रेडिंग दिवस की तरह ही पूरे किए जाएंगे. कमोडिटी बाजार भी त्योहारी ट्रेडिंग में भाग लेंगे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) आज विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे.