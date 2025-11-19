आईटी शेयरों में तेजी, बाजार बढ़त के साथ बंद, देखें टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स की सूची
शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स 85,186.47 अंक पर, जबकि एनएसई 26,052.65 अंक पर क्लोज हुआ.
Published : November 19, 2025 at 6:26 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 6:36 PM IST
मुंबई : शेयर बाजार में बुधवार को तेजी लौटती हुई दिखाई दी. बीएसई सेंसेक्स 85,186.47 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई 26,052.65 अंक पर पहुंच गया. सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा और टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहीं.
आज बीएसई सेंसेक्स 513 अंक चढ़ा. 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 513.45 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. अंकों की बात की जाए तो यह 85,186.47 पर जाकर क्लोज हुआ. दिन में यह 563.75 अंक तक चढ़ गया था.
इसी तरह से एनएसई 50 भी 26,000 अंक पहुंचा. आज आईटी शेयरों में बढ़त देखी गई. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौता पटरी पर लौट सकता है, ऐसी खबरों की वजह से आईटी शेयरों में खरीदारी बढ़ी. घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी ने भी बाजार का मूड अच्छा किया.
50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 142.60 अंक यानी 0.55 प्रतिशत चढ़कर 26,052.65 अंक पर पहुंच गया. जिन शेयरों को नुकसान हुआ, उनमें कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. जैसे- टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति, अडाणी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस.
दिन के कारोबार के दौरान ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान आया. इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर सबको अच्छी खबर तभी सुनने को मिलेगी, जब यह दोनों देशों के लिए मुफीद होगी. उन्होंने कहा कि समझौता न्यायसंगत और संतुलित होगा.
जहां तक एशिया के अन्य बाजारों की बात है तो दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए. इसके विपरीत, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट लाभ में रहा.
आपको बता दें कि यूएस मार्केट मंगलवार को डाउन पर बंद हुआ था. वहां पर दोपहर के बाद कारोबार में गिरावट का रुख था. एफआईआई की बात करें तो उन्होंने मंगलवार को 728.82 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई ने 6156.83 करोड़ रु. के शेयर खरीदे. क्रूड का भाव 64.64 डॉलर प्रति बैरल था.
