आईटी शेयरों में तेजी, बाजार बढ़त के साथ बंद, देखें टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स की सूची

मुंबई : शेयर बाजार में बुधवार को तेजी लौटती हुई दिखाई दी. बीएसई सेंसेक्स 85,186.47 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई 26,052.65 अंक पर पहुंच गया. सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा और टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहीं. आज बीएसई सेंसेक्स 513 अंक चढ़ा. 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 513.45 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. अंकों की बात की जाए तो यह 85,186.47 पर जाकर क्लोज हुआ. दिन में यह 563.75 अंक तक चढ़ गया था. सेंसेक्स और निफ्टी (ETV Bharat) इसी तरह से एनएसई 50 भी 26,000 अंक पहुंचा. आज आईटी शेयरों में बढ़त देखी गई. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौता पटरी पर लौट सकता है, ऐसी खबरों की वजह से आईटी शेयरों में खरीदारी बढ़ी. घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी ने भी बाजार का मूड अच्छा किया.