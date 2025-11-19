ETV Bharat / business

आईटी शेयरों में तेजी, बाजार बढ़त के साथ बंद, देखें टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स की सूची

शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स 85,186.47 अंक पर, जबकि एनएसई 26,052.65 अंक पर क्लोज हुआ.

concept photo
कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 6:26 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शेयर बाजार में बुधवार को तेजी लौटती हुई दिखाई दी. बीएसई सेंसेक्स 85,186.47 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई 26,052.65 अंक पर पहुंच गया. सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा और टाइटन प्रमुख रूप से लाभ में रहीं.

आज बीएसई सेंसेक्स 513 अंक चढ़ा. 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 513.45 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. अंकों की बात की जाए तो यह 85,186.47 पर जाकर क्लोज हुआ. दिन में यह 563.75 अंक तक चढ़ गया था.

Sensex Nifty
सेंसेक्स और निफ्टी (ETV Bharat)

इसी तरह से एनएसई 50 भी 26,000 अंक पहुंचा. आज आईटी शेयरों में बढ़त देखी गई. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौता पटरी पर लौट सकता है, ऐसी खबरों की वजह से आईटी शेयरों में खरीदारी बढ़ी. घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी ने भी बाजार का मूड अच्छा किया.

Top Gainers
टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 142.60 अंक यानी 0.55 प्रतिशत चढ़कर 26,052.65 अंक पर पहुंच गया. जिन शेयरों को नुकसान हुआ, उनमें कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. जैसे- टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति, अडाणी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस.

दिन के कारोबार के दौरान ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान आया. इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर सबको अच्छी खबर तभी सुनने को मिलेगी, जब यह दोनों देशों के लिए मुफीद होगी. उन्होंने कहा कि समझौता न्यायसंगत और संतुलित होगा.

Top Losers
टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

जहां तक एशिया के अन्य बाजारों की बात है तो दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए. इसके विपरीत, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट लाभ में रहा.

आपको बता दें कि यूएस मार्केट मंगलवार को डाउन पर बंद हुआ था. वहां पर दोपहर के बाद कारोबार में गिरावट का रुख था. एफआईआई की बात करें तो उन्होंने मंगलवार को 728.82 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई ने 6156.83 करोड़ रु. के शेयर खरीदे. क्रूड का भाव 64.64 डॉलर प्रति बैरल था.

ये भी पढ़ें : IT Refund में देरी पर सीबीडीटी अध्यक्ष ने कहा- दिसंबर तक बकाया मिलने की उम्मीद

Last Updated : November 19, 2025 at 6:36 PM IST

TAGGED:

BSE NSE CLOSING MARKET
TOP GAINERS TOP LOSERS
SHARE MARKET CLOSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.