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UPI Tap & Pay लॉन्च, बिना ऐप खोले और बिना इंटरनेट के होगा पेमेंट, QR कोड स्कैनिंग का झंझट खत्म

हैदराबाद: डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक आसान और तेज बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्ना संजय मलहोत्रा ने आधिकारिक तौर पर UPI टैप एंड पे फीचर को लॉन्च कर दिया है. इस नए फीचर के आने के बाद अब ग्राहकों को भुगतान करने के लिए न तो किसी यूपीआई ऐप को खोलने और खोजने की जरूरत होगी और न ही QR कोड स्कैन करना पडेगा.

कैसे काम करता है UPI Tap & pay?

यह नई तकनीक NFC (Near Field Communication) पर आधारित है. इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास सिर्फ एक NFC-सपोर्टेड स्मार्ट फोन होना चाहिए, पेमेंट करने के लिए ग्राहकों को बस अपना फोन अनलॉक करना होगा और उसे मर्चेट के POS (Point of Sale) टर्मिनल यानी स्वाइप मशीन के पास ले जाकर टैप करना होगा. ऐसा करते ही ट्रांजैक्शन तुरंत पूरी हो जाएगी.

बना इंटरनेट भी करेगा काम

इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम या खराब नेटवर्क वाले इलाकों में भी बेहद सुचारु रुप से काम करेगा. पेमेंट के दौरान यदी ग्राहक के फोन में मोबाइल डेटा या इंटरनेट सक्रिय नहीं है, तब यह भुगतान आसानी से हो जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तकनीक मर्चेंट के POS टर्मिनल के इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करती है.