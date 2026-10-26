देश में E100 फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को हरी झंडी, जानिए सरकार ने नियमों में क्या किए बदलाव?
सरकारी फैसले के बाद अब देश में 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों के कमर्शियल लॉन्च का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.
Published : October 26, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: देश में प्रदूषण कम करने और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बड़ा बदलाव करते हुए 100% शुद्ध इथेनॉल (E100) ईंधन से चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए नए मानकों को अधिसूचित कर दिया है. ये नए नियम आज यानी सोमवार से ही लागू हो गए हैं.
इस सरकारी फैसले के बाद अब देश में 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों के कमर्शियल लॉन्च का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. आइए आसान समझते हैं कि इस फैसले के मायने क्या हैं और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.
नियमों में क्या बदला?
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब तक गाड़ियों की टेस्टिंग और एमिशन मानकों से जुड़े नियमों में जहां सिर्फ 'E85' (85% इथेनॉल मिश्रण) का जिक्र होता था, वहां अब 'E85 या E100' दोनों को शामिल कर लिया गया है. इसके अलावा, एक अहम बदलाव करते हुए एमिशन टेबल में गाड़ियों के कुल वजन की सीमा को 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम कर दिया गया है. नियमों में हाइड्रोजन-कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (HCNG) और E20 (20% इथेनॉल मिश्रण) को लेकर भी कुछ तकनीकी सुधार किए गए हैं.
केवल खास गाड़ियों में होगा इस्तेमाल
सरकार ने साफ कर दिया है कि E85 या E100 ईंधन का इस्तेमाल हर गाड़ी में नहीं किया जा सकता. यह ईंधन सिर्फ उन्हीं फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए है, जिन्हें ऑटोमोबाइल कंपनियां (OEMs) खास तौर पर इसी फ्यूल के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेंगी. सामान्य पेट्रोल या E20 इंजन वाली गाड़ियों में 100% इथेनॉल डालने से उनका इंजन खराब हो सकता है.
₹25 लीटर पड़ेगा पेट्रोल का खर्च!
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस तकनीक के बड़े फायदे गिनाए हैं. उन्होंने हाल ही में कहा था कि पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी अपनाने से ग्राहकों का ईंधन खर्च घटकर लगभग ₹25 प्रति लीटर के बराबर आ सकता है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि दुनिया के 19 देशों में इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और भारत में भी अब तक इससे गाड़ियों में कोई शिकायत नहीं आई है.
सप्लाई के लिए भारत तैयार
ब्रिकवर्क रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इथेनॉल की सप्लाई को लेकर कोई कमी नहीं होगी. वर्तमान में भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता 18.25 बिलियन लीटर है, जो 2031 तक की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है. इस कदम से न सिर्फ कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होगी, बल्कि देश के किसानों को भी भारी फायदा मिलेगा.
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