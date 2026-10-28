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टाटा ग्रुप में बड़ा बदलाव: 70 की उम्र में 6 कंपनियों के बोर्ड से हटेंगे नोएल टाटा

नोएल टाटा ( ians )

मुंबई: नोएल टाटा टाटा ग्रुप की 6 बड़ी कंपनियों के बोर्ड से हटने जा रहे हैं. आगामी 12 नवंबर को जब वह 70 साल के पूरे हो जाएंगे, तब वह इन सभी प्रमुख पदों से इस्तीफा दे देंगे. यह पूरा कदम टाटा ग्रुप की आंतरिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति और रिटायरमेंट नियमों के तहत उठाया जा रहा है. ग्रुप के मौजूदा नियमों के मुताबिक, नॉन-एग्जीक्यूटिव और नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 साल तय की गई है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए यह उम्र सीमा 65 साल है. नियमों के प्रति इसी सख्त अनुशासन की वजह से नोएल टाटा एक साथ इतनी कंपनियों में अपनी सक्रिय भूमिकाओं को छोड़ रहे हैं. इसे नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैले इस विशाल साम्राज्य के भीतर एक बहुत बड़े लीडरशिप बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

इन 6 प्रमुख कंपनियों के बोर्ड से हटेंगे नोएल टाटा

नोएल टाटा इस समय टाटा ग्रुप की कई प्रमुख लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों में चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन जैसे शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. 12 नवंबर को वह जिन 6 प्रमुख कंपनियों के बोर्ड से अलग होंगे, उनकी सूची इस प्रकार है

ट्रेंट - नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन

वोल्टास - नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन - नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन

टाटा इंटरनेशनल - नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन

टाटा स्टील- वाइस-चेयरमैन

टाइटन कंपनी - वाइस-चेयरमैन टाटा संस के बोर्ड में बरकरार रहेगा पूरा दबदबा

भले ही नोएल टाटा इन 6 अलग-अलग कंपनियों के ऑपरेशनल बोर्ड से हट रहे हैं, लेकिन टाटा ग्रुप की टॉप गवर्नेंस और बड़े फैसलों पर उनका प्रभाव और दबदबा पहले की तरह ही मजबूत बना रहेगा. वह टाटा संस के बोर्ड में 'टाटा ट्रस्ट्स' के नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में लगातार काम करते रहेंगे. चूंकि टाटा ट्रस्ट्स सामूहिक रूप से टाटा संस में लगभग 66 फीसदी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है, इसलिए होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में बने रहने से ग्रुप की रणनीतिक दिशा तय करने में उनकी भूमिका सबसे खास होगी. इसके साथ ही, वह ट्रेंट और वैश्विक रिटेल दिग्गज टेस्को (Tesco) के जॉइंट वेंचर 'ट्रेंट हाइपरमार्केट लिमिटेड' के बोर्ड में भी शामिल रहेंगे, जो स्टार बाजार और स्टार डेली जैसी लोकप्रिय रिटेल चेन का संचालन करती है.