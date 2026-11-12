ETV Bharat / business

टाटा इंवेस्टमेंट से नोएल टाटा की 16 साल बाद हुई विदाई, अब संभालेंगे चेयरमैन एमेरिटस का पद

नोएल टाटा ने 16 साल बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया ( ANI )

नई दिल्ली: नोएल एन टाटा ने टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है. जिससे उनका 16 साल पुराना कार्यकाल आज समाप्त हो गया. इसके साथ ही कंपनी के नए अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है. जानकारी के मुताबिक बहराम वकील को 12 नवंबर, 2026 से कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई एक नियामक फाइलिंग में, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने घोषणा की कि नोएल एन टाटा 11 नवंबर को कामकाज के घंटे समाप्त होने के साथ कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर के पद से रिटायर हो जाएंगे. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि नोएल टाटा का यह रिटायरमेंट टाटा समूह के गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुरूप थी. कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, नोएल एन. टाटा (DIN: 00024713) 11 नवंबर, 2026 को कामकाज के घंटे समाप्त होने के साथ ही कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर के पद से रिटायर हो जाएंगे.

कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने बहराम वकील को 12 नवंबर, 2026 से कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है. नोएल टाटा ने 9 जून, 2004 से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड में कार्य किया और 24 जून, 2010 को टाटा समूह की कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया. कंपनी ने कहा कि टाटा ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बेहतरीन नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान की. बयान में कहा गया कि उनके मार्गदर्शन में, कंपनी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अपने शेयरधारकों के लिए लगातार विकास और मूल्य सुनिश्चित किया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिछले 22 वर्षों में कंपनी के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए गहरी सराहना और आभार व्यक्त करता है.