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1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा कैश; FASTag और UPI के बिना हाईवे पर एंट्री होगी मुश्किल, जानें नए नियम

कल से नेशनल हाईवे टोल पर कैश बंद होगा. अब केवल FASTag या UPI से 100% डिजिटल भुगतान अनिवार्य है ताकि सफर सुगम बने.

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कल से बदल जाएगा हाईवे पर सफर का नियम (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 4:48 PM IST

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नई दिल्ली: देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) कल यानी 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने जा रहा है. अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले हर वाहन को केवल डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करना होगा. इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल संग्रह में पारदर्शिता लाना, यातायात को सुगम बनाना और यात्रियों के समय की बचत करना है.

कैश लेन का अस्तित्व होगा खत्म
NHAI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब टोल प्लाजा पर कोई भी 'कैश काउंटर' नहीं होगा. सभी लेन को डिजिटल लेन में बदल दिया गया है. यात्रियों के पास टोल चुकाने के लिए मुख्य रूप से दो विकल्प होंगे—पहला FASTag और दूसरा UPI (QR कोड). प्राधिकरण का मानना है कि इस बदलाव से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी. आंकड़ों के अनुसार, FASTag के आने से औसत प्रतीक्षा समय 8 मिनट से घटकर मात्र 47 सेकंड रह गया है, जिसे अब शून्य के करीब लाने का लक्ष्य है.

बिना FASTag वालों पर जुर्माना और UPI का विकल्प
नियमों के मुताबिक, यदि कोई वाहन बिना सक्रिय FASTag या अपर्याप्त बैलेंस के टोल लेन में प्रवेश करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. वर्तमान नियमों के तहत, ऐसी स्थिति में दोगुना टोल वसूला जाता है. हालांकि, आपातकालीन स्थिति के लिए NHAI ने बूथों पर UPI आधारित QR कोड की सुविधा दी है, ताकि यात्री अपने स्मार्टफोन से भुगतान कर सकें. लेकिन अधिकारियों ने आगाह किया है कि नेटवर्क की समस्या के कारण UPI भुगतान में देरी हो सकती है, इसलिए FASTag को ही प्राथमिकता दें.

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लाभ
विशेषज्ञों का कहना है कि 100% डिजिटल भुगतान से न केवल ईंधन की खपत कम होगी, बल्कि वाहनों के रुकने और चलने से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी. इसके साथ ही, मानवीय हस्तक्षेप कम होने से टोल संग्रह में होने वाली विसंगतियां भी खत्म होंगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

  • KYC अपडेट करें: यात्रा पर निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके FASTag का KYC पूरा है, अन्यथा टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है.
  • बैलेंस चेक करें: अपने बैंक या वॉलेट ऐप के जरिए बैलेंस की जांच कर लें.
  • बैकअप रखें: अपने फोन में एक सक्रिय UPI ऐप (जैसे Google Pay या PhonePe) तैयार रखें.

यह बदलाव भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो राजमार्ग यात्रा को अधिक आधुनिक और तेज बनाएगा.

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