भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तैयार, सही समय पर होंगे हस्ताक्षर: वाणिज्य सचिव
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, "हमें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत में कोई चुनौती या समस्या दिखाई नहीं देती है.
Published : July 13, 2026 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर सरकार ने एक बड़ा और सकारात्मक रुख साफ किया है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में कोई बाधा या गतिरोध नहीं है. जून 2026 के व्यापारिक आंकड़े जारी करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा पूरी तरह तैयार है. दोनों पक्ष अब केवल सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे.
वार्ता में कोई बाधा नहीं: वाणिज्य सचिव
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने द्विपक्षीय वार्ताओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "हमें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत में कोई चुनौती या समस्या दिखाई नहीं देती है." उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच चर्चा एक तय और सुव्यवस्थित ढांचे के तहत आगे बढ़ रही है. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से संवाद हो रहा है, जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं बची है.
मई और जून में हुईं महत्वपूर्ण बैठकें
राजनयिक और व्यापारिक स्तर पर जारी इस जुड़ाव की रूपरेखा बताते हुए अग्रवाल ने कहा, "भारतीय टीम ने इस साल मई में अमेरिका का दौरा किया था, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जून में भारत आया था." इन बैक-टू-बैक बैठकों के कारण ही दोनों देश बुनियादी मसौदे को अंतिम रूप देने में सफल रहे हैं. सरकार के अनुसार, जमीनी स्तर पर सारा काम पूरा हो चुका है और चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित हैं.
वैश्विक टैरिफ और समानांतर जांच पर भारत का रुख
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे टैरिफ विवादों और अमेरिकी आईईईपीए (IEEPA) जैसे कदमों पर बात करते हुए सचिव ने कहा कि अमेरिका इस समय अन्य देशों के साथ भी चर्चा और समानांतर जांच कर रहा है. भारत इस पूरी प्रक्रिया का सक्रिय रूप से हिस्सा बना हुआ है. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी परामर्श बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों सरकारें सार्वजनिक मंचों पर इस मामले को लेकर बेहद सकारात्मक हैं.
व्यापारियों के लिए बढ़ेगी स्थिरता
हालांकि वाणिज्य सचिव ने हस्ताक्षर के लिए किसी निश्चित तारीख या समय-सीमा का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह साफ कर दिया कि अब दोनों देशों के बीच कोई नीतिगत मतभेद नहीं बचा है. वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और अस्थिरता के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं का व्यापारिक लेनदेन पूरी मजबूती से चल रहा है. सरकार का मानना है कि इस समझौते के लागू होने से भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए बाजार में भारी स्थिरता और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता आएगी.
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