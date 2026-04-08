ETV Bharat / business

कच्चा तेल 90 डॉलर से नीचे रहा तो नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम: केयरएज रेटिंग्स

क्रूड 90 डॉलर से नीचे रहने पर तेल कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाएंगी. वैश्विक अनिश्चितता के बीच आरबीआई का यथास्थिति बनाए रखना बिल्कुल सही फैसला है.

Etv Bharat
रजनी सिन्हा, अर्थशास्त्री (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आ सकती है. केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, यदि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियां (OMCs) बढ़े हुए खर्च का बोझ खुद उठा सकती हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है.

कीमतों पर क्या है विशेषज्ञों की राय?
एक विशेष बातचीत में रजनी सिन्हा ने स्पष्ट किया कि तेल कंपनियां वर्तमान स्थिति में कीमतों को सोखने की स्थिति में हैं. हालांकि, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती हैं, तो कंपनियों के पास रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. वर्तमान में सरकार और कंपनियां वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए "वेट एंड वॉच" (इंतजार करो और देखो) की नीति अपना रही हैं.

RBI का फैसला सही दिशा में
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के फैसले का समर्थन करते हुए सिन्हा ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए यह कदम बिल्कुल उचित है. उन्होंने बताया कि युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे ऊर्जा की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. हालांकि दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा हुई है, लेकिन स्थिति कब तक पूरी तरह सामान्य होगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है.

अर्थव्यवस्था और महंगाई पर असर
देश की आर्थिक सेहत पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान पहले के 7-7.5 प्रतिशत से घटाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है. महंगाई के मोर्चे पर भी चुनौतियां बढ़ी हैं. सप्लाई चेन में बाधा और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई दर 4.6 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है.

रुपये और विदेशी निवेश की स्थिति
रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की निकासी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में कमी के कारण भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) पर दबाव दिख सकता है. अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में डॉलर के मुकाबले रुपया औसतन 92-93 के स्तर पर रह सकता है.

यह भी पढ़ें- साल की सबसे बड़ी तेजी: 2,946 अंकों की छलांग के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

TAGGED:

CRUDE OIL
FUEL PRICE HIKE
CAREEDGE ANALYSIS
OMCS TO ABSORB OIL COSTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.