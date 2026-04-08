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कच्चा तेल 90 डॉलर से नीचे रहा तो नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम: केयरएज रेटिंग्स

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आ सकती है. केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, यदि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियां (OMCs) बढ़े हुए खर्च का बोझ खुद उठा सकती हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है.

कीमतों पर क्या है विशेषज्ञों की राय?

एक विशेष बातचीत में रजनी सिन्हा ने स्पष्ट किया कि तेल कंपनियां वर्तमान स्थिति में कीमतों को सोखने की स्थिति में हैं. हालांकि, उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती हैं, तो कंपनियों के पास रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. वर्तमान में सरकार और कंपनियां वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए "वेट एंड वॉच" (इंतजार करो और देखो) की नीति अपना रही हैं.

RBI का फैसला सही दिशा में

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के फैसले का समर्थन करते हुए सिन्हा ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए यह कदम बिल्कुल उचित है. उन्होंने बताया कि युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे ऊर्जा की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. हालांकि दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा हुई है, लेकिन स्थिति कब तक पूरी तरह सामान्य होगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है.