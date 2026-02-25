ETV Bharat / business

मैसेजिंग ऐप्स को नहीं मिलेगी विशेष छूट, 6जी पर विशेष फोकस : सिंधिया

नई दिल्ली : केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी, 2028 के बाद मैसेजिंग एप्लिकेशन के लिए किसी भी विशेष नियामक छूट को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूरसंचार नीति संबंधी निर्णयों में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजस्व संबंधी विचार सर्वोपरि रहेंगे.मीडिया से बातचीत के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि मौजूदा ढांचा यथावत है और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई विस्तार देने का फिलहाल कोई विचार नहीं है.

उन्होंने संकेत दिया कि कुछ नियामक छूटें केवल विशिष्ट वर्चुअल कनेक्शन उपयोग मामलों के लिए बनाई गई थीं, न कि व्यापक प्रत्यक्ष संचार सेवाओं के लिए, और इनका उद्देश्य कभी भी अनुपालन आवश्यकताओं को कम करना नहीं था.

सिंधिया ने जोर दिया कि संबंधित मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस विशेष मामले पर सार्वजनिक परामर्श नहीं किया. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं से समझौता नहीं किया जा सकता. राजकोष पर राजस्व संबंधी प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है, विशेष रूप से दूरसंचार विभाग के कार्यक्षेत्र को देखते हुए.

स्पेक्ट्रम नीति पर मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (डी.ए.) ने विभिन्न बैंड, आरक्षित मूल्य, आवंटन की अवधि और उपयोग श्रेणियों से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं. इन सिफारिशों का दूरसंचार विभाग (डी.ओ.) द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

उन्होंने संकेत दिया कि स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ और संप्रभु संसाधन होने के नाते, इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और इसे निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता. हालिया कानूनी स्पष्टता का हवाला देते हुए, सिंधिया ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस रुख की पुष्टि की है कि स्पेक्ट्रम एक संप्रभु संपत्ति है. दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम होने की स्थिति में, सरकार अब इसे वापस ले सकती है.

मंत्री ने संकेत दिया कि ऐसे स्पेक्ट्रम को वापस लेने की प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों के अनुसार आगे बढ़ेगी.उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन पर उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण और आवंटन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि एक बार मूल्य निर्धारण और सुरक्षा अनुपालन शर्तों को पूरा कर लिया जाए, तो उपग्रह आधारित सेवाओं का शुभारंभ किया जा सकता है.