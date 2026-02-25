मैसेजिंग ऐप्स को नहीं मिलेगी विशेष छूट, 6जी पर विशेष फोकस : सिंधिया
सिंधिया के अनुसार, 2028 के बाद मैसेजिंग ऐप्स के लिए कोई विस्तार नहीं, सुरक्षा, स्पेक्ट्रम और 6G पर विशेष ध्यान.
Published : February 25, 2026 at 7:27 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी, 2028 के बाद मैसेजिंग एप्लिकेशन के लिए किसी भी विशेष नियामक छूट को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूरसंचार नीति संबंधी निर्णयों में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजस्व संबंधी विचार सर्वोपरि रहेंगे.मीडिया से बातचीत के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि मौजूदा ढांचा यथावत है और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई विस्तार देने का फिलहाल कोई विचार नहीं है.
उन्होंने संकेत दिया कि कुछ नियामक छूटें केवल विशिष्ट वर्चुअल कनेक्शन उपयोग मामलों के लिए बनाई गई थीं, न कि व्यापक प्रत्यक्ष संचार सेवाओं के लिए, और इनका उद्देश्य कभी भी अनुपालन आवश्यकताओं को कम करना नहीं था.
सिंधिया ने जोर दिया कि संबंधित मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इस विशेष मामले पर सार्वजनिक परामर्श नहीं किया. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं से समझौता नहीं किया जा सकता. राजकोष पर राजस्व संबंधी प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है, विशेष रूप से दूरसंचार विभाग के कार्यक्षेत्र को देखते हुए.
स्पेक्ट्रम नीति पर मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (डी.ए.) ने विभिन्न बैंड, आरक्षित मूल्य, आवंटन की अवधि और उपयोग श्रेणियों से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं. इन सिफारिशों का दूरसंचार विभाग (डी.ओ.) द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
उन्होंने संकेत दिया कि स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ और संप्रभु संसाधन होने के नाते, इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और इसे निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता. हालिया कानूनी स्पष्टता का हवाला देते हुए, सिंधिया ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस रुख की पुष्टि की है कि स्पेक्ट्रम एक संप्रभु संपत्ति है. दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम होने की स्थिति में, सरकार अब इसे वापस ले सकती है.
मंत्री ने संकेत दिया कि ऐसे स्पेक्ट्रम को वापस लेने की प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों के अनुसार आगे बढ़ेगी.उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन पर उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण और आवंटन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि एक बार मूल्य निर्धारण और सुरक्षा अनुपालन शर्तों को पूरा कर लिया जाए, तो उपग्रह आधारित सेवाओं का शुभारंभ किया जा सकता है.
सिंधिया ने राज्य दूरसंचार ऑपरेटर, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए प्रभावशाली विस्तार के परिणामों पर जोर दिया और कहा कि तीसरी तिमाही के नतीजे "बेहद उत्साहजनक" हैं. बीएसएनएल ने कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि दर्ज की है, यानी वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और तीसरी तिमाही का कुल योग पिछले वर्ष के इन्हीं सप्ताहों से अधिक होगा.
बीएसएनएल का ईबीआईटीडीए पिछले वर्ष की तुलना में 100% से अधिक बढ़ा है. यह दर्शाता है कि कंपनी अधिक नकदी प्रवाह सहित कहीं अधिक उत्पादक स्तर पर प्रदर्शन कर रही है. प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, सिंधिया ने 6जी के लिए समाधान विकसित करने में अग्रणी राष्ट्र बनने के भारत के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए कहा कि जहां हम 4जी के दौरान पिछड़ गए और 5जी के दौरान बराबरी कर ली, वहीं हम 6जी के लिए समाधान (प्लेटफॉर्म) विकसित करने में अग्रणी होंगे.
भारत 6जी गठबंधन की स्थापना 2023 में हुई थी और इसके सदस्यों की संख्या 15 से बढ़कर लगभग 100 हो गई है (इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता और शैक्षणिक/औद्योगिक संस्थान शामिल हैं). यह गठबंधन उन सभी प्लेटफॉर्मों के लिए खुला है जो साझेदारी में 6जी समाधान विकसित कर रहे हैं.
भारत ने वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग समझौते किए हैं और वैश्विक स्तर पर 6जी पेटेंट का 10% हिस्सा हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है.दूरसंचार टावरों से निकलने वाले ईएमएफ विकिरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी अधिक सख्त मानकों का पालन करता है.
उन्होंने कहा कि डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के बावजूद जन स्वास्थ्य प्राथमिकता बनी हुई है.ग्रामीण कनेक्टिविटी के बारे में मंत्री ने सरकार के 4जी कवरेज कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें लगभग 30,000 गांव शामिल हैं और लगभग 17,000 टावर स्थापित किए गए हैं. इनमें से लगभग 14,500 टावर पहले से ही चालू हैं, शेष कमियां रास्ते के अधिकार, भूमि और बिजली संबंधी मुद्दों से जुड़ी हैं, जिन्हें राज्यों के समन्वय से हल किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें : अंडरवियर से लेकर शैम्पू तक... BSNL अफसर की शाही डिमांड देख भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, थमाया नोटिस