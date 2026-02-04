ETV Bharat / business

भारत और अमेरिका ट्रेड डील में खेती और डेयरी हितों से कोई समझौता नहीं होगा: पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में खेती और डेयरी को सुरक्षित रखा गया है. किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा.

Etv Bharat
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते में भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समझौते को लेकर आलोचना समय से पहले की जा रही है, जबकि अभी करार पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं.

समझौता अभी अंतिम नहीं
मंत्री ने बताया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन अभी समझौते की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. दोनों देशों को एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच मिलेगी, हालांकि इसकी शर्तें और दायरा फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है.

किसानों और सहकारिताओं की सुरक्षा
पीयूष गोयल ने दो टूक कहा कि किसी भी अमेरिकी कृषि या डेयरी उत्पाद को भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. भारत अपने करोड़ों छोटे किसानों और सहकारी संस्थाओं को सस्ते आयात से सुरक्षित रखेगा.

उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए नए अवसर खोलेगा और “मेक इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया” को वैश्विक स्तर पर मजबूती देगा.

निर्यात पर पड़ चुका है असर
विशेषज्ञों के अनुसार, पहले लगाए गए टैरिफ का असर भारत-अमेरिका व्यापार पर पड़ा था. अगस्त से अक्टूबर के बीच अमेरिका को भारत का निर्यात घटा, जबकि अमेरिका से आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई. ऐसे में यह समझौता भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.

ट्रंप के बयान से बढ़ी चर्चा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को कम करने पर सहमत हुआ है. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन क्षेत्रों में यह कटौती लागू होगी. इस पर गोयल ने कहा कि बातचीत अभी जारी है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

किसान संगठनों की आपत्ति
कुछ किसान संगठनों ने इस प्रस्तावित समझौते का विरोध किया है. वामपंथी संगठन ऑल इंडिया किसान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया और समझौते के विवरण सार्वजनिक करने की मांग की. संगठन ने कहा कि जब तक टैरिफ, व्यापार बाधाओं और आयात प्रतिबद्धताओं की पूरी जानकारी नहीं मिलती, तब तक आशंकाएं बनी रहेंगी.

बाजारों की सकारात्मक प्रतिक्रिया
हालांकि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मतभेद हैं, लेकिन बाजार ने इस खबर का स्वागत किया. मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स 2,000 अंकों से ज्यादा चढ़ा, जबकि निफ्टी में 639 अंकों की बढ़त दर्ज की गई. रुपये में भी मजबूती आई, जिसे विदेशी निवेशकों के भरोसे की वापसी के रूप में देखा जा रहा है.

उद्योग जगत का समर्थन
देश के प्रमुख उद्योग संगठनों ने ट्रेड डील का स्वागत किया है. सीआईआई के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा कि भारत-अमेरिका टैरिफ में संभावित कटौती दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देगी. फिक्की अध्यक्ष अनंत गोयनका के अनुसार, इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी.

यह भी पढ़ें- 'टैरिफ किंग' से लेकर 18 फीसदी टैरिफ की 'ट्रंप टिप्पणी' पर एक नजर

TAGGED:

US TRADE DEAL FARMERS INTERESTS
अमेरिका ट्रेड डील में खेती और डेयरी
पीयूष गोयल
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.