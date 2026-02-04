ETV Bharat / business

भारत और अमेरिका ट्रेड डील में खेती और डेयरी हितों से कोई समझौता नहीं होगा: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ( IANS )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते में भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समझौते को लेकर आलोचना समय से पहले की जा रही है, जबकि अभी करार पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं. समझौता अभी अंतिम नहीं

मंत्री ने बताया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन अभी समझौते की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. दोनों देशों को एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच मिलेगी, हालांकि इसकी शर्तें और दायरा फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है. किसानों और सहकारिताओं की सुरक्षा

पीयूष गोयल ने दो टूक कहा कि किसी भी अमेरिकी कृषि या डेयरी उत्पाद को भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. भारत अपने करोड़ों छोटे किसानों और सहकारी संस्थाओं को सस्ते आयात से सुरक्षित रखेगा. उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए नए अवसर खोलेगा और “मेक इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया” को वैश्विक स्तर पर मजबूती देगा. निर्यात पर पड़ चुका है असर

विशेषज्ञों के अनुसार, पहले लगाए गए टैरिफ का असर भारत-अमेरिका व्यापार पर पड़ा था. अगस्त से अक्टूबर के बीच अमेरिका को भारत का निर्यात घटा, जबकि अमेरिका से आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई. ऐसे में यह समझौता भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.