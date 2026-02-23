ETV Bharat / business

'बैंकिंग सिस्टम को कोई खतरा नहीं'... IDFC फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामले पर बोले RBI गवर्नर

आरबीआई गवर्नर ने IDFC फर्स्ट बैंक के ₹590 करोड़ के फ्रॉड को व्यक्तिगत मामला बताते हुए कहा, बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है और निगरानी जारी है.

Etv Bharat
RBI गवर्नर (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: IDFC फर्स्ट बैंक में सामने आए ₹590 करोड़ के धोखाधड़ी मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को आश्वस्त किया कि इस घटना से देश की बैंकिंग व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन इसे एक 'सिस्टमैटिक रिस्क' (व्यवस्थागत जोखिम) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

दिल्ली में वित्त मंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद गवर्नर ने कहा, "भारतीय बैंकों की नींव बहुत मजबूत है. वर्तमान में बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) लगभग 17 प्रतिशत है, जबकि विनियामक आवश्यकता केवल 11.5 प्रतिशत की है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर अगले पांच साल तक बैंकों में नई पूंजी नहीं भी डाली जाती, तो भी वे वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं.

धोखाधड़ी का असर और बाजार की प्रतिक्रिया
बैंक ने रविवार को खुलासा किया था कि उसकी चंडीगढ़ शाखा में हरियाणा सरकार के खातों से जुड़ी ₹590 करोड़ की हेराफेरी हुई है. इस खबर के सार्वजनिक होते ही सोमवार को IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई. इंट्राडे कारोबार के दौरान शेयर 20% तक टूटकर ₹66.80 पर आ गया, जो अक्टूबर 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है. हालांकि, बाद में इसमें मामूली सुधार हुआ और यह ₹70.40 के आसपास बंद हुआ.

सरकार और LIC को भारी नुकसान
शेयरों की इस भारी बिकवाली का सबसे बड़ा असर बैंक के प्रमुख हिस्सेदारों पर पड़ा है. बैंक में 7.75% हिस्सेदारी रखने वाली भारत सरकार (राष्ट्रपति पोर्टफोलियो) को एक ही दिन में करीब ₹1,113.83 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा. वहीं, 2.35% हिस्सेदारी रखने वाली एलआईसी (LIC) के निवेश मूल्य में लगभग ₹338.15 करोड़ की गिरावट आई है.

मैनेजमेंट का स्पष्टीकरण
बैंक के सीईओ वी. वैद्यनाथन ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बैंक इस मुद्दे को पूरी पारदर्शिता और नैतिकता के साथ सुलझा रहा है. उन्होंने कहा कि यह एक स्थानीय स्तर की साजिश है जिसे निर्णायक कार्रवाई के जरिए खत्म किया जा रहा है. बैंक ने पहले ही चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और KPMG को स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच का जिम्मा सौंपा है.

फिलहाल, हरियाणा सरकार ने बैंक को 'डी-इम्पैनल' कर दिया है, लेकिन आरबीआई के बयान ने बाजार में फैल रहे डर को काफी हद तक नियंत्रित किया है.

यह भी पढ़ें- कर्मचारियों की मिलीभगत से हरियाणा सरकार के खातों में धोखाधड़ी हुई: सीईओ, IDFC बैंक

TAGGED:

IDFC फर्स्ट बैंक
RBI GOVERNOR IDFC FIRST BANK FRAUD
IDFC FIRST BANK FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.